FuelCell-Energy-Aktie: Am Boden der Tatsachen?

Die FuelCell-Energy-Aktie startete in den heutigen Handel mit deutlichen Verlusten. Um mehr als sieben Prozent ging es mit dem Titel schon in den Morgenstunden abwärts. Damit setzt sich eine Korrekturbewegung fort, welche schon in der letzten Woche ihren Anfang nahm. Von rund 16 Euro verschlechterte der Kurs sich bisher bis auf etwa 12,50 Euro.

Die Euphorie bei den Anlegern rund um Wasserstofftitel scheint dieser Tage deutlich abzuflachen. Kurz vor der Bekanntgabe neuer Zahlen nutzen auch bei FuelCell einige Aktionäre die Gelegenheit, um noch Gewinne mitzunehmen. Ob das bereits als böses Omen zu werten ist oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.

Alles spricht dafür, dass das Thema Wasserstoff auch 2021 noch sehr viel Aufmerksamkeit erhalten wird. Es wird einer der Grundpfeiler bei der Bestrebung zahlreicher Nationen, künftig möglichst klimaneutral zu leben. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, fließen milliardenschwere Investitionen in den Sektor.

Die damit verbundenen hohen Erwartungen sind in den Kurs von FuelCell Energy allerdings bereits zu großen Teilen eingepreist. Das gilt auch nach der aktuellen Korrektur, denn im Jahresvergleich bleibt noch immer ein Plus von satten 450 Prozent. Damit ergibt sich noch viel Potenzial für weitere Korrekturen.

Völlig offen ist, in wie weit FuelCell im Speziellen vom Wasserstoff-Hype profitieren können wird. Bisher kauften die Anleger so ziemlich jeden Titel auf, der auch nur entfernt mit dem Thema zu tun hatte. Konkrete Aufträge haben sich aus den jüngsten Ankündigungen von neuen Subventionen aber noch nicht ergeben.

Frische Signale werden wohl demnächst die neuen Quartalszahlen liefern. Zeichnet sich dabei ein deutliches Wachstum ab, könnte dies die Laune der Anleger noch einmal in die Höhe treiben. Kommt es zu einer Enttäuschung, ließen sich hingegen weitere schwere Kursverluste nicht auszuschließen. Damit ist und bleibt die FuelCell-Energy-Aktie ein heißes und vor allem hoch spekulatives Eisen.





