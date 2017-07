Führungswechsel bei Liberty One Lithium

Weitere Suchergebnisse zu "LIBERTY ONE LITHIUM":

Die kanadische Liberty One Lithium (WKN A2DHMB / TSX.V LBY) arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung ihres 16.000 Hektar großen Lithiumsoleprojekt Pocitos West in Argentinien. Um dieser Situation gerecht zu werden, hat man nun einen erfahrenen Manager an die Spitze des Unternehmens berufen, der sich sowohl im Bereich der Strategie und Finanzierung als auch im Rohstoffsektor (Öl/Gas) hervorragend auskennt.

Herr Brad Nichol, P. Eng., MBA, der ab jetzt die Rolle des CEO und President von Liberty One einnehmen wird, ist ein Unternehmer mit internationaler Erfahrung, der seit mehr als 25 Jahren Gesellschaften in Hinsicht auf Strategie und Finanzierung berät. Er war im Laufe seiner Karriere sowohl in leitender Funktion als auch als Direktor für verschiedenste Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Rohstoffe tätig.

Zuletzt, seit 2005, leitete Herr Nichol die Entwicklung mehrerer Explorationsgesellschaften und Produzenten im Öl- und Gassektor. Dabei half er jedem dieser Unternehmen durch zahlreiche Finanzierungsrungen, etablierte entscheidende internationale und heimische Finanzbeziehungen und kümmerte sich um Fusionen und Akquisitionen, technische und operative sowie auch juristische und regulatorische Belange. Darüber hinaus war er auch am Abschluss mehrerer wertsteigender Asset-Akquisitionen und Finanzierungen in verschiedensten Regionen der Welt beteiligt.

Zudem war Herr Nichol auch bei Schlumberger (WKN 853390), dem größten Serviceunternehmen der Welt für die Öl- und Gasbranche, in verschiedenen Bereichen weltweit tätig. Vor allem konzentrierte er sich auf die Bewertung von Vorkommen sowie Strategien zur Produktionsverbesserung. Herr Nichol verließ Schlumberger dann, um seinen Master in Betriebswirtschaft an einer der führenden Wirtschaftshochschulen weltweit, der London Business School, zu machen. Er verfügt zudem über einen Abschluss im Ingenieurswesen und ist seit 1994 registrierter Ingenieur.

Dass ein Mann von diesem Kaliber und dieser Erfahrung an Bord kommt, betrachten wir als gutes Zeichen für und gute Entscheidung von Liberty One Lithium. Auch CFO Morgan Tincher ist überzeugt, dass der Hintergrund von Herrn Nichol im Bereich Unternehmensfinanzierung und seine umfassenden Kenntnisse bei der Ressourcenentwicklung für das Unternehmen äußerst hilfreich sein werden.

Der bisherige CEO und President Bradley Hoeppner hat seine Position aufgegeben und steht dem Unternehmen jetzt weiterhin als Direktor zur Verfügung.



