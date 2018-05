Führende Beratungsfirmen empfehlen US Cobalt-Aktionären zum Votum der Übernahme durch First Cobalt

Weitere Suchergebnisse zu "Us Cobalt":

Zwei der führenden, unabhängigen Beratungsfirmen - Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass, Lewis & Co. - empfehlen den US Cobalt Inc. Aktionären (ISIN: CA90352L1085 / TSX-V: USCO) der Übernahme durch First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) zuzustimmen. Sie würden dadurch zu Teilhabern eines rein nordamerikanischen Korbaltunternehmens, das nicht in der umstrittenen Demokratischen Republik Kongo aktiv sei. Zudem sei die Gesellschaft Besitzer der einzigen genehmigten Kobaltraffinerie in Nordamerika, die in der Lage sei, Batteriematerial herzustellen.First Cobalt - https://www.youtube.com/watch?v=LY4qXCoWstE&t=1s - hätte zudem drei signifikante, nordamerikanische Assets im mittlerweile weltbekannten kanadischen ‚Cobalt Camp‘, das mehr als 50 ehemals produzierende Minen beherberge. Mit dem Projekt ‚Iron Creek‘ in Idaho hätte man außerdem noch ein weiteres Ass im Ärmel, auch wenn die historische Mineralressource von 1,3 Mio. Tonnen bei 0,59 % Kobalt noch nicht nach dem NI 43-101 konformen Standard ausgewiesen sei. Darüber hinaus würden die Aktionäre von US Cobalt einen sofortigen Gewinn auf ihre Unternehmensanteile erzielen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Transaktion würden US Cobalts Aktionäre einen signifikanten Anteil an First Cobalt halten und damit auch direkt von den zukünftigen Explorationserfolgen profitieren, so die Analysten der Beratungsfirmen.

ISS und Glass Lewis sind in der Branche als führende und unabhängige Beratungsfirmen anerkannt. Auf ihre Analysen und Empfehlungen verlassen sich viele große, namhafte institutionelle Investmentfirmen, Investmentfonds und Treuhänder aus ganz Nordamerika.

Man freue sich sehr über die positive Analyse der renommierten Beratungsfirmen, die bei ihrer Recherche zur gleichen Auffassung gekommen seien wie die Geschäftsleitungen von US Cobalt und First Cobalt, erklärte US Cobalts CEO, Wayne Tidale, und ergänzte: „Auch unser Vorstand ist der festen Ansicht, dass diese Transaktion im Interesse aller Stakeholder ist. Bei Abschluss erhalten die US Cobalt-Aktionäre einen bedeutenden Besitzanteil in einem vertikal integrierten, reinen Kobaltunternehmen mit einem bewährten und erfahrenen Managementteam, das unser Engagement zur Schaffung eines langfristigen und nachhaltigen Wertes teilt.“ Deshalb plädiere auch der Vorstand einstimmig für eine Zustimmung zur Transaktion.

Die registrierten US Cobalt Aktionäre werden daher gebeten, mittels ‚Proxy‘ abzustimmen, welchen die Computershare Trust Company of Canada bis zum 15. Mai 2018 11:00 Uhr pazifische Zeit bereitstellt.

Gemäß den vereinbarten Konditionen werden alle der ausgegebenen und ausstehenden US Cobalt-Stammaktien zu 1,5 First Cobalt-Stammaktien getauscht.

Bei Fragen jeglicher Art werden die Aktionäre gebeten, sich an US Cobalts ‚Proxy-Solicitation‘-Makler D.F. King unter der für Nordamerika gebührenfreien Telefonnummer 1-800-823-2158 sowie außerhalb Nordamerikas als R-Gespräch 1-212-771-1133 oder per E-Mail an inquiries@dking.com zu wenden. Die anberaumte Aktionärsversammlung wird am 17. Mai 2018 in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 2200, 885 West Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3E8 um 11:00 Uhr pazifischer Zeit, abgehalten.

Zuvor aber werden alle US Cobalt-Aktionäre gebeten, das am 13. April 2018 versendete Informationsrundschreiben bezüglich der Transaktion zu lesen. Sollte dieses nicht mehr griffbereit sein, können Aktionäre auf die Versammlungsunterlagen bei SEDAR (www.sedar.com) und auf US Cobalts Webseite (www.uscobaltinc.com) zurückgreifen.







