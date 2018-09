Fuchs Petrolub: Qualität hat ihren Preis

Die Geschäfte beim MDAX-Wert Fuchs Petrolub laufen wieder wiegeschmiert. Nach der Gewinnwarnung vom Oktober 2017 gelang demSchmierstoffhersteller ein respektabler Start ins Geschäftsjahr 2018.Dem operativ zweistelligen Umsatzwachstum standen jedoch erheblichenegative Währungseffekte gegenüber, die das hohe Erlösplus drückten. Dasich der Währungsmalus aber bereits im zweiten Quartal spürbarabgeschwächt hat – und im weiteren Jahresverlauf kaum mehr Relevanzhaben soll – könnte dies ein erstes Anzeichen dafür sein, dass Fuchsmittelfristig zu alter Dynamik zurückfindet. Fuchs entwickelt,produziert und vertreibt Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten.Größte Abnehmer waren 2017 die Automobilindustrie, auf die 29 % derUmsätze entfielen, die Bereiche Handel, Transport und Dienstleistungenmit ebenfalls 29 % und das Verarbeitende Gewerbe mit 19 %. WeitereKunden kommen unter anderem aus den Branchen Energie und Bergbau, demMaschinenbau sowie dem Agrar- und Baugewerbe. Zudem bietet dasUnternehmen auch Beratungs- und Serviceleistungen. Das Geschäft ist indie beiden relativ gleich gewichteten Bereiche Indus­trieschmierstoffeund Spezialitäten (Umsatzanteil 2017: 51,4 %) sowieAutomotive-Schmierstoffe (2017: 45,7 %) eingeteilt.Weitere Randaktivitäten machten 2017 rund 2,9 % vom Umsatz aus. AlsSchmierstoffhersteller ist Fuchs stark von der Entwicklung derRohstoffpreise –besonders vom Öl – abhängig. Kommt es, wie etwa in derzweiten Jahreshälfte 2017, zu einem schnellen Anstieg des Ölpreises,können diese Aufschläge nur mit Verzögerung an Kunden weitergegebenwerden. Dieser Effekt sorgte dafür, dass das EBIT im vergangenen Jahrmit 373 Mio. Euro (GJ 2016: 371 Mio. Euro) unter Plan lag. Der Umsatzstieg hingegen deutlicher als erwartet um über 9 % auf knapp 2,5 Mrd.Euro (GJ 2016: 2,3 Mrd. Euro). Auch im ersten Halbjahr 2018 wurde diestarke Entwicklung durch nicht-operative Effekte getrübt: Eine negativeWährungsentwicklung drückte das operativ zweistellige Erlöswachstum auf5 %. So standen im Halbjahr rund 1,3 Mrd. Euro Umsatz (HJ 2017: 1,2 Mrd.Euro) in den Büchern.Das EBIT stieg um knapp 2 % auf 193 Mio. Euro (HJ 2017: 190 Mio. Euro).Da die negativen Effekte im zweiten Halbjahr laut Management kaum mehrins Gewicht fallen werden, steht die Jahresprognose (Umsatz: +3 bis 6 %,EBIT: +2 bis 4 %). Wir sind optimistisch, dass die Ziele sogar am oberenEnde der Range erreicht werden können: Schon 2017 ist Fuchs in allenRegionen operativ über Plan gewachsen. Herausragend war Asien-Pazifik /Afrika mit fast 19 % Umsatzzuwachs. Hierauf basiert auch unsere weitereWachstumsfantasie für 2018, denn mehr als die Hälfte des weltweitenSchmierstoffbedarfs wird hier nachgefragt. Zudem gelang es im Vorjahr,die Geschäfte mit China deutlich auszuweiten, so dass die Region zumHalbjahr bereits über 31 % des Umsatzes ausmachte. Nachholeffekte nachWeitergabe der Rohstoffpreise und Anpassungen im Umsatzmix sollten außerdem…