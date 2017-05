Fuchs Petrolub im Aufwärtstrend: (Turbo)-Calls mit 100%-Chance

Nachdem die Fuchs Petrolub-Aktie, ISIN: DE0005790430, in der vergangenen Woche bei 48,73 Euro ein neues Allzeithoch verzeichnet hatte, gab der Aktienkurs wegen des Dividendenabschlages am 8.4.17 nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht die Chance, dass der Dividendenabschlag in Kürze wieder aufgeholt sein wird und die Aktie bis in einen Bereich von 53 Euro ansteigt. Ein Kursrückgang auf 44,84 Euro oder darunter könnte die Aufwärtsbewegung ins Wanken bringen.

Wer beim aktuellen Fuchs Petrolub-Aktienkurs von 48,12 Euro davon ausgeht, dass die Aktie im nächsten Monat auf ihrem Weg zum bei 53 Euro definierten Kursziel zumindest auf 50 Euro ansteigt, könnte versuchen, diese Einschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Fuchs Petrolub-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000DGM36D9, wurde beim Fuchs Petrolub-Aktienkurs von 48,12 Euro mit 0,09 – 0,10 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Fuchs Petrolub-Aktie im nächsten Monat auf 50 Euro ansteigt, dann wird der handelbare Preis des kurz laufenden Calls mit seinem inneren Wert von 0,20 Euro (+100 Prozent) identisch sein.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,11 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Fuchs Petrolub-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,11 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE9XPU0, wurde beim Aktienkurs von 48,12 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Fuchs Petrolub-Aktie im nächsten Monat auf 50 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,38 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,475 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fuchs Petrolub-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,475 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW65JX3, wurde beim Fuchs Petrolub-Aktienkurs von 48,12 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Fuchs Petrolub-Aktie auf die 50 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,65 Euro (+30 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fuchs Petrolub-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fuchs Petrolub-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek