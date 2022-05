Frühzeitige Straffung mit einem methodischen Ansatz zur Inflationsbekämpfung und für eine sanfte Landung

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM

Nach einer vorsichtigen Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte auf der März-Sitzung wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Sitzung am 3. und 4. Mai zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird. Darüber hinaus dürfte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, offiziell den Bilanzabbauplan bekannt geben.

Unsere Erwartungen:

Der FOMC wird den Zielkorridor der Leitzinsen auf 0,75-1,0 % anheben . Der Vorsitzende Powell wird seine Bereitschaft signalisieren, die Zinssätze auf einer oder mehrerer kommender Sitzungen um weitere 50 Basispunkte anzuheben, da der Inflationsdruck weiterhin stark und der Arbeitsmarkt „extrem angespannt“ ist. Wir gehen davon aus, dass Powell eine höhere Zinserhöhung (d. h. eine Anhebung um 75 Basispunkte) nicht ausschließen wird, auch wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Debatte steht. Er wird betonen, dass das Tempo der geldpolitischen Straffung von den Daten abhängig sein wird.

. Der Vorsitzende Powell wird seine Bereitschaft signalisieren, die Zinssätze auf einer oder mehrerer kommender Sitzungen um weitere 50 Basispunkte anzuheben, da der Inflationsdruck weiterhin stark und der Arbeitsmarkt „extrem angespannt“ ist. Wir gehen davon aus, dass Powell eine höhere Zinserhöhung (d. h. eine Anhebung um 75 Basispunkte) nicht ausschließen wird, auch wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Debatte steht. Er wird betonen, dass das Tempo der geldpolitischen Straffung von den Daten abhängig sein wird. Powell, wird erneut bekräftigen, dass es notwendig ist, die Leitzinsen „zügig“ auf ein neutraleres Niveau (2,25-2,50 %) zu bringen ; der Grad der Überschreitung wird von den Inflationsprognosen abhängen.

; der Grad der Überschreitung wird von den Inflationsprognosen abhängen. Die Fed wird eine quantitative Straffung ankündigen, indem sie die Kapitalerträge aus ihren Wertpapierbeständen nicht mehr reinvestiert. Dem FOMC-Protokoll vom März zufolge wird der Prozess eine monatliche Obergrenze von 95 Mrd. USD (60 Mrd. USD für Treasuries und 35 Mrd. USD für hypothekenbesicherte Wertpapiere) umfassen, wobei die Obergrenzen schrittweise „über einen Zeitraum von drei Monaten oder geringfügig länger, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen“, eingeführt werden. Wir gehen davon aus, dass der Abfluss im Juni beginnt.

Wir gehen davon aus, dass die FED trotz anhaltender Risiken (z. B. Chinas strikte Null-Covid-Politik, Krieg in der Ukraine) an ihrer hawkishen Haltung festhalten wird. Diese Sitzung könnte die US-Zinssätze nach oben treiben.



Dieser Kommentar richtet sich an nicht-professionelle Investoren im Sinne der Finanzmarktdirektive MiFID II. Der Kommentar dient ausschließlich zu informativen Zwecken und nicht als Ersatz von Vorhersagen, als Research-Produkt oder Anlageempfehlung, und darf auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt keine Anlageempfehlung oder ein Angebot dar, auch keine Einladung oder Empfehlung, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine wie auch immer geartete Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La-Française-Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf gegenwärtigen Marktkonstellationen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können sich von denen anderer Berater der Branche unterscheiden. Veröffentlicht von La Française AM Finance Services, dessen Hauptsitz sich in der 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, befindet, eine Gesellschaft, die durch die Autorité de Contrôle Prudentiel als Finanzdienstleister mit der Registernummer 18673 X, einer Tochtergesellschaft der La Française, beaufsichtigt wird. Die La Française Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Registernummer GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen wurde.

