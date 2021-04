Frühlingsgefühle

Mit dem Frühling kommt auch die Weltwirtschaft in Schwung. Die nächsten Quartale sollte es bergauf gehen

Die größte globale Rezession seit dem zweiten Weltkrieg sollte bald nur noch in der Erinnerung bestehen. Die Impfquoten steigen, wenn auch in unterschiedlichem Tempo und die Wirtschaft erfährt weiterhin Unterstützung. China hat die wirtschaftliche Talfahrt vor rund einem Jahr lange hinter sich gelassen. In Europa geht es deutlich langsamer voran. In den USA heizt Präsident Joe Biden die Konjunktur mit immensen Geldsummen an, da sollte auch die Wirtschaft wieder Schwung bekommen. So rechnet die Fed mit 6,5 Prozent für das laufende Jahr.





Bezüglich der Entwicklung der deutschen Wirtschaft gibt es immer mehr Optimisten. Viele rechnen damit, dass der im Jahr 2020 erlittene Wirtschaftseinbruch dieses Jahr wieder wettgemacht werden kann, und erwarten ein Wachstum der Wirtschaft um rund fünf Prozent. Diverse Rohstoffe haben sich bereits verteuert und die Zuversicht dürfte mit steigenden Impfquoten weiter anwachsen. Sorgen wegen steigender Inflationszahlen häufen sich gerade. Diese Sorgen sollten aber eher den Bereich der Staatsanleihen belasten als die Aktienmärkte. Denn Aktien sind Anteile am realen Produktivvermögen. Und dieses gewinnt in einer Phase steigender Inflation an Wert.





Was seinen Wert behält, das ist Gold, denn es ist eigentlich Geld. Als bewährter Wertspeicher ist der Goldwert konstant. Und der im Laufe der Zeit höher gestiegene Goldpreis spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollars und anderer Währungen wider. Den Papierwährungen fehlt die Konstante, die das große Plus des Goldes ausmacht.





Demzufolge sollten auch Aktien von Goldunternehmen zu den interessanten Investments zählen. Da wäre etwa Aguila American Gold, fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer in sicheren Gerichtsbarkeiten. Besonders das große Wusa-Gold-Silber-Projekt in Oregon ist beachtenswert. In Guatemala arbeitet Bluestone Resources an seinem Cerro Blanco-Goldprojekt. Dieses punktet mit angezeigten und gemessenen Ressourcen von drei Millionen Unzen Gold und 13,2 Millionen Unzen Silber.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/).

