Für einen vermeintlich kostenlosen Verleih von Lastenrädern 153.000Euro, 378.000 Euro Kaufzuschuss für Elektro-LKW, 718.000 Euro fürKunststoffe aus Kaffeesatz, 6 Millionen Euro für staatliche Reisebüros,120.000 Euro für nachhaltige Recyclinghöfe in der Türkei und 1,5Millionen Euro für Züge in Indien sind nur die offensichtlichstenBeispiele für falsche staatliche Lenkungspolitik. Man muss dem Bund derSteuerzahler dankbar sein, dass er diese Beispiele jedes Jahr in seinerAktion „Frühjahrsputz“ auflistet.Die Steuerzahlerschützer folgen einer grundsätzlichen Kritik an derHaushaltspolitik des Bundes. Die so hoch gepriesene Schwarze Null istbei näherem Hinsehen ein Fake und alleine den steigenden Steuereinnahmenund den sinkenden Zinsausgaben geschuldet. Zwischen 1995 und 2017 sinddie Zinsausgaben von 40,2 Milliarden Euro auf 17,5 Milliarden gesunken.Und die Steuereinnahmen stiegen in der gleichen Zeit von 187,2Milliarden Euro auf 309,3 Milliarden Euro. Da wundert es nicht, dass dieGeldausgeber im Vorteil sind. In den letzten zwei Jahren sind daher dieAusgaben ohne Zinsen im Bundeshaushalt um 11 Prozent gestiegen. Dakönnen selbst die steigenden Steuereinnahmen nicht mithalten. DieEinnahmen des Bundes sind in gleicher Zeit lediglich um 6 Prozent in dieHöhe gegangen. Daher basieren die hohen Überschüsse faktisch nur auf diezurückgehenden Zinsausgaben. Dafür kann der alte Finanzminister WolfgangSchäuble, aber auch sein Nachfolger Olaf Scholz nichts, sie sollten sichaber auch nicht dafür feiern lassen. Sie können allenfalls Dankesbriefean die EZB senden. Doch insgeheim machen sie das bereits. Sie schimpfennicht auf die EZB. Das sagt schon viel aus. Nicht weil sie diese nichtkritisieren dürfen, sondern weil sie ihnen hilft, vermeintlicheWohltaten zu verteilen. Die EZB macht den Staat fetter, weil sie eineHaushaltssituation vorgaukelt, die mit einer realen Zinswelt nichts zutun hat. Her mit dem Frühjahrsputz.Das ermöglicht den paternalistischen Staat in Vollendung. Denn man musssich schon fragen, warum die Bundesregierung den Bürgern so sehrmisstraut und so wenig in die Kreativität der Unternehmen vertraut.Verdeutlicht wird dies durch die Tatsache, dass man sich imBundesforschungsministerium nun darauf geeinigt hat, mit 8,2 MillionenEuro ohnehin schon große und erfolgreiche Big-Player wie etwa VW, BMW,Vodafone, Nokia oder Ericsson zu fördern, um Lösungen für das sogenannte„taktil vernetzte Fahren“ zu finden. Im Kern sollen Fahrzeugeuntereinander und mit der Infrastruktur digital interagieren können.Ist das eine Aufgabe des Staates? In einer Marktwirtschaft werdenLösungen kommen, sofern sie nachgefragt und praktikabel sind. Auch ohneForschungsministerium und staatliche Subventionen! Her mit demFrühjahrsputz.Offenkundig wird, dass der Staat ein Ausgabenproblem hat und da helfennur liberale Konzepte: Zurück zur marktwirtschaftlichen Ordnungspolitikbei gleichzeitiger Entrümpelung im eigenen Laden, Schluss mit demVerteilen der Goodies nach dem Gießkannenprinzip und zurück zu einerwahrhaftigen Prioritätensetzung bei den Staatsaufgaben, die letztendlichallen hilft und nicht nur den Wenigen.Der Staat muss sich wieder auf seine Kernaufgaben beschränken. Her mitdem Frühjahrsputz.Bei all der Ineffizienz, bei all der regulatorischen Ungleichbehandlungdurch den staatlichen Subventionsapparat, bei all den Marktverzerrungen,bei all den planwirtschaftlich anmutenden Verwerfungen braucht es wiedereine gesellschaftliche Generaldebatte über staatliche Kernkompetenzen!Und es braucht eine Debatte über die EZB. Sie muss ihre fataleZinspolitik beenden. Je eher, desto besser. Her mit dem Frühjahrsputz.