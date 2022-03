Frühe Dummheit & späte Härte

Der Rubel-Showdown

Über einige Tage gaben die in die Höhe geschossenen Öl- und Gaspreise an den Märkten nach. In der Folge sanken auch die Kurse einschlägiger Aktienunternehmen wie Exxon, Chevron, Schlumberger und Halliburton. Doch das Thema ist – zumindest für Deutschland – keineswegs durch. Zuerst machte sich das Land durch einseitige Lieferantenauswahl von russischem Gas abhängig, anschließend verkaufte es inländische unterirdische Gaslagerstätten an Unternehmen, die unter russischem Einfluss stehen. Und als ob das noch nicht genug der Dummheit deutscher Energiepolitik gewesen wäre, sahen Eliten in Politik und Wirtschaft dann zu, dass eben diese Lagerstätten im Winter 2021/22 teilweise zu gerade mal 4% mit Gas aus Russland befüllt waren.Mit einer solchen Politik macht man sich erpressbar. Und weil das inzwischen auch der deutschen Regierung bewusst geworden zu sein scheint, wagt sie die 180-Grad-Kehrtwende und will Härte demonstrieren. Finanzminister Christian Lindner erklärte: „Wir können keine Erpressung akzeptieren.” Der russische Präsident Putin erklärte, Gas künftig nur noch gegen Rubel liefern zu wollen. Eigentlich sollte das ab morgen gelten, doch nun ließ er erst einmal von diesem Vorhaben ab. Die Abnehmer pochen auf die Gaslieferverträge in denen Dollar und Euro als Zahlungsmittel genannt werden. Lindner: „Wir empfehlen privaten Unternehmen, sich an diese Währung zu halten. Putins Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow zeigte sich unbeeindruckt: „Unternehmen sollten die veränderten Rahmenbedingungen und die total neue Lage in Rechnung stellen, die durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland entstanden ist.” Egal wie die Zahlungsmodalitäten am Ende festgezurrt werden, die Kurse von Exxon, Chevron, Schlumberger, Halliburton werden reagieren – so oder so.

Sanktionen und deren Wirksamkeit

Im Mittelpunkt der Spekulation steht derzeit der Rubel selbst, ist er nach der Schließung des russischen Aktienmarktes so etwas wie der letzte liquide Indikator über die Markterwartungen hinsichtlich der russischen Volkswirtschaft. Nach dem Einmarsch in die Ukraine hatte sich der Wert des Rubels gegenüber dem Euro in nicht einmal anderthalb Wochen nahezu halbiert. Von den Paniktiefs am 7.3. konnte sich der Rubel allerdings schon wieder mehr als verdoppeln und steht aktuell „nur“ noch rund 3% unter dem Kurs vom 23.2., dem Tag vor der Invasion. Im Währungsbereich ist auch ein solcher Verlust innerhalb eines Monats alles andere als ein Pappenstiel, zumal, wenn man bedenkt, dass der Rubel seit Jahresbeginn damit per Saldo rund 10% gegenüber dem Euro verloren hat. Andererseits erscheint der Kursrückgang, insbesondere der seit dem 24.2., per Saldo (!) dann doch noch vergleichsweise moderat zu sein, wenn man bedenkt, dass zwischen beiden Daten ein Krieg begonnen wurde.



Dass die hiesige Presse über den rasanten Rebound des Rubels kaum ein Wort verliert, dürfte vor allem daran liegen, dass man das Narrativ der Wirksamkeit von Sanktionen aufrechterhalten will. Mit Sanktionen ist es nicht ganz so einfach, wie dies gerne dargestellt wird. Denn Handel erfolgt in aller Regel zu beiderseitigem Nutzen. Entsprechend verursachen Störungen bzw. Unterbrechungen dieses Handels auch beiderseitigen Schaden. Nur wenn eine Seite konstant das bessere Ende für sich gehabt hätte, wäre sie durch Sanktionen tatsächlich schwerer betroffen als die Gegenseite. In der realen Welt wird das aber schon deshalb nicht der Fall sein, weil an einer solch einseitigen Handelsbeziehung kein Interesse der benachteiligten Seite bestehen wird. Der Erfolg der Sanktionen steht und fällt in diesem speziellen Fall damit, ob für die EU die russischen Gaslieferungen oder für Russland die erlösten Euros leichter zu ersetzen sind.

Tabubruch hoch Zwei

Da die Wirtschaftssanktionen gegen Russland hinsichtlich des Umfangs und der Geschwindigkeit ihrer Umsetzung wohl beispiellos in der Geschichte sind, dürfte deren Ausmaß auch für die russische Führung überraschend gewesen sein. Der Kreml wurde – das zeigte auch der Rubelkurs – schlicht auf dem falschen Fuß erwischt und spricht nun von „totalem Wirtschaftskrieg“. Das Erstaunliche an der Kursentwicklung des Rubels ist aber weniger der Absturz als die rasche Erholung. Während der erste Teil dieser Erholungsbewegung noch als Korrektur auf eine vorangegangene Übertreibung bewertet werden kann, erscheint die daran anschließende Bewegung anderer Natur zu sein. Statt einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends kam es zu einem kräftigen Ausbruch aus der Schiebezone nach oben. Es scheint, als zeigten die Versuche des Kremls die eigene Währung zu stabilisieren tatsächlich Wirkung.



Zum einen soll künftig die, eingangs erwähnte Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel durchgesetzt werden. Zum anderen kündigte Moskau eine Golddeckung des Rubels. Die Idee, Russland müsse seine Goldreserven auf den Markt werfen, um angesichts gesperrter Konten flüssig zu bleiben, scheint so erst einmal nicht aufzugehen. Beide russischen Ansinnen stellen echte Tabubrüche dar und eskalieren die Situation mit einem direkten Angriff auf die Dominanz der westlichen Fiat-Gelder US-Dollar und Euro. Zwar wird der Rubel aufgrund solcher Ankündigungen nicht über Nacht zu einer begehrten internationalen Reservewährung werden, aber das Thema Multipolarität schimmert nun auch im Währungsbereich immer deutlicher durch. Das wiederum ist eine klare Kampfansage an die USA, für welche die Dollar-Hegemonie ein wesentlicher Pfeiler ihres Geschäftsmodells ist.

Die Spekulation ist zurück

Jünger, gefährlicher, verrückter. Der UltraPro QQQ, ein gehebelter US-ETF, wird zum meistgehandelten ETF des Jahres. Beliebt scheint er vor allem bei den unter 30-Jährigen zu sein. Der ETF bildet die täglichen Kursschwankungen des NASDAQ 100 mit dem Faktor 3 ab. Der Index enthält bekanntlich überproportional viele Technologiewerte, was schon für sich betrachtet reichlich Volatilität bedeutet. Nun waren die Kurse großer Tech-Werte wie Microsoft, Apple, Nvidia seit dem Jahreswechsel zurückgekommen, erholten sich aber seit einigen Tagen wieder. Auf den Erholungstrend setzen die jungen Spekulanten, die das große Geld wittern. Sie haben die sogenannte V-Erholung vor Augen, die im März 2020 nach dem Corona-bedingten Kurseinbruch startete und Tech-Aktien in zuvor ungeahnte Höhen katapultierte. Ob es wieder so kommen wird? Niemand weiß es. Sichere Gewinner stehen bei der Spekulation aber schon heute fest: Es sind die Anbieter der Turbo-ETFs wie dem UltraPro QQQ. Denn die haben auch ein Produkt für die Gegenrichtung im Angebot: Der ProShares UltraPro Short QQQ ETF steigt, wenn der NADAQ fällt. Das Casino ist eröffnet.

Öffnungszeiten verlängert

Dazu passt auch das Kursplus von Robinhood, das sich auf satte 24% an einem Tag belief. Nachdem der Billigbroker gestern verkündete, seine Aktienhandelszeiten um vier Stunden auszuweiten, wusste die Spekulation die Signale richtig zu deuten. Künftig können Kunden nämlich von 7 bis 20 Uhr handeln und verlängerte Handelszeiten bedeuten mehr Umsatz und damit auch mehr Gewinn.

Streik nicht eingepreist

Neue Gefahr für die angespannten weltweiten Lieferketten: An der US-Westküste drohen Streiks. 22.000 Dockarbeiter könnten in den Ausstand treten. Ihre Verträge mit der Gewerkschaft International Longshore and Warehouse Union enden im Juni des laufenden Jahres. 29 Westküstenhäfen, die zentral für den Handel mit Asien sind, wären von einem Ausstand betroffen. Würden sich die Containerschiffe erneut vor den Twin Ports von Long Beach und Los Angeles stauen, hätte das weltweit Auswirkungen, da im Handel des 21. Jahrhunderts nicht nur alles mit allem, sondern auch just in time zusammenhängt. Als Folge der Erfahrungen mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind von Firmenchefs zwar Entflechtungen und ausgeweitete Lagerhaltungen angedacht, aber wohl noch nirgendwo richtig umgesetzt worden. Bisher haben die Marktteilnehmer den möglichen Streik jedenfalls noch nicht auf dem Schirm.

Zu den Märkten

Betrachtet man den DAX, könnte man auf die Idee kommen, dass der Kurssturz nach der Ukraine-Invasion nur ein Ausrutscher war. In der Folge ging der deutsche Leitindex jedenfalls wieder stramm nach oben und wenig im Index deutet darauf hin, dass Deutschland zum Kreis der ökonomisch schwer betroffenen Länder zählt. Die hohe Abhängigkeit von russischem Gas, die ehedem vergleichsweise dichten Kontakte zur russischen Wirtschaft, die räumliche Nähe und nicht zuletzt die Flüchtlingsströme aus der Ukraine in Richtung Deutschland gehören zu den Faktoren, die eine rasche Rückkehr in die Zeit von vor dem Krieg unwahrscheinlich machen. Insofern fällt es zunehmend schwer zu argumentieren, warum der Index mit dem Eintauchen in die Widerstandszone von 14.800 bis 15.000 Punkten (vgl. Abb., roter Balken) zuletzt wieder fast so hoch stand wie vor dem Krieg. Das scheinen die Marktteilnehmer heute ähnlich zu sehen und trennen sich erst einmal wieder von dem kurzfristig stark übergekauften Index. Damit hat sich einmal mehr die Bedeutsamkeit dieser Widerstandszone erwiesen, auf deren rasche Überwindung im Moment nicht gesetzt wird.

Ein weiterer Hinweis auf einen nicht wirklich gesunden Markt ist die Schwäche der Börsenneulinge. In Deutschland gab es in den letzten 15 Monaten immerhin 21 Neuemissionen. Allerdings fuhren nur zwei der hoffungsvollen Newcomer für die Anleger per Saldo auch Gewinne ein. Während Vantage Towers und Mainz Biomed den Vorschusslorbeeren gerecht wurde, sieht es bei den 19 anderen zum Teil deutlich trister aus.

VTAD-Award 2022

Auch dieses Mal wollen wir die Werbetrommel für den VTAD-Award 2022 rühren. Wer weiß, vielleicht sind Sie es, der die Disziplin der Technischen Analyse mit einem neuen Indikator oder einem originellen Analyseansatz bereichert? Zudem winken den Siegern Preisgelder von insgesamt 3.000 EUR. Zögern Sie also nicht, und fangen Sie am besten noch heute mit Ihrer Ausarbeitung an. Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite des VTAD. Die Frist für die Einreichung der Arbeiten endet am 22. August 2022.

Kongressankündigung

Gerade in einer Zeit schneller und massiver Umbrüche ist es entscheidend, den Überblick zu behalten, um auch durch eine stürmische See sicher manövrieren zu können. Da trifft es sich gut, dass mit „Pieper & Friends“ am 9.4.2022 in Würzburg ein Finanzkongress der besonderen Art stattfindet. Neben dem Finanzmarktexperten Rolf B. Pieper haben die Internationale Expertenmanufaktur IEM und Metallorum noch drei weitere prominente Redner gewinnen können: Dr. Markus Krall, Prof. Dr. Thorsten Polleit und Ernst Wolff. Erwarten Sie also klare Worte, wenn es um Finanzielle Selbstverteidigung, Great Reset, Inflation und das „Endgame“ geht. Das Beste: Die Veranstaltung ist kostenlos. Allerdings sind nur noch wenige Karten verfügbar. Sollten Sie nicht sofort zum Zuge kommen, lohnt es sich, immer einmal wieder reinzuschauen, falls Restkarten verfügbar geworden sein sollten. Nähere Informationen finden Sie hier https://iem-experten.de/events/.

Hinweis in eigener Sache

Aufgrund eines laufenden Updates unserer Website https://smartinvestor.de konnte es während der vergangenen Tage zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit gekommen. Wir bitten herzlich, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sollten Sie noch Probleme beim Zugang haben, wenden Sie sich bitte an abonnement@smartinvestor.de.

Musterdepots & wikifolio

In der Rubrik Musterdepots & wikifolio berichten wir heute über Transaktionen in unserem Aktien-Musterdepot und in unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“. Sie können sich dort durch einfaches Blättern einen schnellen Überblick über die Transaktionen der letzten Wochen verschaffen.

Um diesen Bereich lesen zu können, müssen Sie Abonnent des Smart Investor Magazins sein und sich auf der Smart-Investor-Website einloggen. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, fordern Sie bitte ein neues bei abo@smartinvestor.de an.

Fazit

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Geht es nach der hiesigen Berichterstattung, dann haben die Sanktionen die russische Wirtschaft in die Knie gezwungen und sich als probates Mittel gegen die Aggression erwiesen. Wie der Rubelkurs zeigt, ist die Sache nicht ganz so einfach.Frank Sauerland, Ralph Malisch