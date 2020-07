Frisches Geld für Varta und BioNTech

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach der Ankündigung, dass Varta für Batteriezell-Projekte eine öffentliche Förderung über 300 Millionen Euro erhält, legte die Aktie gestern um 2,9% zu. Mit dieser Summe will Varta die nächste Generation von Lithium-Ionen-Zellen erforschen und eine Massenproduktion aufbauen.



Eine Finanzspritze der anderen Art erhält derweil BioNTech. Die Aktie des Mainzer Unternehmens wird in Stuttgart rege gehandelt und kletterte um 4,6%. Das frische Geld stammt unter anderem von Temasek, dem Staatsfonds Singapurs. Insgesamt konnte BioNTech durch eine Privatplatzierung von Aktien bei Investoren 250 Millionen US-Dollar einsammeln. EUWAX

