Frisches Geld für die Deutsche Telekom

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen begibt zwei neue Anleihen: Die Anleihe mit der WKN A2TSDD ist mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen EUR ausgestattet und wird am 25.03.2026 fällig. Mit einem Kupon von 0,875% steht die nächste der jährlich erfolgenden Zinszahlungen am 25.03.2020 an.Die Laufzeit der zweiten Anleihe (WKN: A2TSDE) erstreckt sich über zwölf Jahre bis zum 25.03.2031. Diese ist mit einem Volumen von einer Milliarde EUR und einem Zinssatz von 1,75% versehen. Auch hier erfolgen die Zinszahlungen jährlich, nächster Zinszahlungstermin ist also der 25.03.2020.Beide Anleihen sind ab anlegerfreundlichen Einheiten von 1.000 EUR und ab demselben Mindestbetrag handelbar. S&P ratet die Deutsche Telekom AG derzeit mit BBB+.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.