Frischer Wind für Kupfer

Die Stimmen der Experten, die positiv für den Kupferpreis sind, mehren sich. Vielleicht das ideale Metall, um Goldinvestments zu ergänzen

So sieht etwa das US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley Kupfer nach Kobalt als wichtigsten Rohstoff auf seiner Investmentliste. Der Hunger der Welt nach allem was elektrisch ist, wird die Kupfernachfrage anheizen. Auch wenn der Kupferpreis diesen Sommer ziemlich Federn lassen musste, so könnte sich Kupfer doch zu einem äußerst gefragten Rohstoff im neuen Jahr entwickeln.







Kürzlich äußerte sich auch Mark Bristow, Vorstandsvorsitzender von Barrick Gold zum Thema Kupfer und den Plänen verstärkt auf das rötliche Metall zu setzen. Denn er glaubt an das Potenzial des Metalls für ein schnelles und signifikantes Nachfragewachstum. Viele alte Minen verfügen nicht mehr über hochwertige Kupferressourcen, auch sind neue Minen erstens teuer und zweitens nicht so leicht zu finden.







Bristow und weitere Rohstoffexperten sehen Kupfer sogar als neues strategisches Metall und nicht mehr in der Rolle eines klassischen Industriemetalls. Neue Märkte wie die Elektromobilität und erneuerbare Energiesysteme (Wind und Sonne) brauchen in der Herstellung sehr viel Kupfer.







Auf Kupfer setzt auch Copper Mountain Mining. Mit seiner 75-prozentigen Beteiligung an der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia, profitiert das Unternehmen von einer starken Kupfernachfrage.

Auch wenn derzeit Einige meinen, der sichere Hafen Gold könnte seine Attraktivität verlieren – und sich auch deshalb mehr auf Kupfer konzentrieren – Gold dürfte immer einen Attraktivitätsbonus besitzen. Beim Goldpreis dürfte sich auch die zukünftige Entwicklung des Handelsstreits zwischen den USA und China auswirken. Da ist noch vieles offen.







Wer auf Goldaktien setzen möchte (die auch Kupfer besitzen), dem sei beispielsweise GoldMining ans Herz gelegt. Die Gesellschaft besitzt ein beachtliches Portfolio von Gold- und Kupfer-Gold-Projekten in Amerika, sowie eine Beteiligung am Rea-Uranprojekt im Athabasca-Becken. Jüngst erwarb GoldMining das Yarumalito-Gold-Kupferprojekt in Kolumbien und baut damit die Präsenz im Mid Cauca Belt in Zentralkolumbien weiter aus.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).







