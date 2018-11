Frische Millionen für Khiron Life Sciences

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Damit ist das auch erledigt: Wie die kanadische Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (TSX-V KHRN / WKN A2JMZC) gestern Nachmittag bekannt gab, war die Vorverlegung des Ausübungsdatums von Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,20 CAD auf den 14. November sehr erfolgreich. Dem Unternehmen floss aus der Ausübung der Warrants ein zweistelliger Millionenbetrag zu.

Insgesamt wurden 11.672.250 ausstehende Bezugsrechte ausgeübt. Das entspricht 96% aller dieser Warrants! Insgesamt flossen dem Unternehmen damit weitere 14,007 Mio. kanadische Dollar zu, sodass Khiron nun – zum 15. November – über einen konsolidierten Cash-Bestand von 24.475.978 kanadischen Dollar verfügt.

Damit ist die Kriegskasse für die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens prall gefüllt. Khiron nämlich will im ersten Quartal 2019 mit den Verkäufen seiner medizinischen Cannabisprodukte in Kolumbien beginnen und arbeitet mit Hochdruck daran, sein mehrteiliges Modell für den Markteintritt voranzutreiben. Dazu gehören Fortbildungsinitiativen für kolumbianische Ärzte durch das Experten-Team von Khiron, die Errichtung von Cannabiskliniken – zunächst in Bogota – sowie starke Beziehungen zu Medizinerverbänden inklusive der Übernahme von ILANS, dem Latin American Institute of Neurology and the Nervous System.

Dieses Modell will Khiron aber vor allem auch für die Expansion in weitere lateinamerikanische Märkte nutzen. An erster Stelle steht da Mexiko mit seinen 129 Mio. Einwohnern, aber auch in Bezug auf Chile hat man schon erste Schritte unternommen. Für die Umsetzung all dieser Pläne ist ein Cash-Bestand von rund 25 Mio. CAD natürlich sehr förderlich...

Denn Khiron hat zwar den Verkauf seiner Wellness-CBD-Produkte in Kolumbien unter der Marke Kuida vor Kurzem aufgenommen, aber gewaltige Einnahmen wird man daraus wahrscheinlich noch nicht generieren. Durch die Übernahme von ILANS dürfte zwar auch Geld hereinkommen – im vergangenen Jahr erzielte ILANS bei einem Umsatz von 10,5 Mio. Dollar ein EBITDA von 1,8 Mio. Dollar –, was auf jeden Fall hilfreich ist, aber nicht ausreicht um gerade die Expansionspläne des Unternehmens zu finanzieren.

Auf jeden Fall steht Khiron unserer Ansicht nach nun finanziell erst einmal sehr gut da und wir sind gespannt, was als Nächstes von diesem spannenden Unternehmen zu hören sein wird.



