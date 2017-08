Frische Investmentideen auf Commerzbank und DAX

Nach dem Kursrutsch des DAX in den letzten Wochen haben unsere Absicherungen gegriffen. Unsere Investmentideen sind daher gleichzeitig Rückblick und Ausblick. Nehmen Sie in den Puts Teilgewinne mit. Recht frisch in unserer ISIN-Liste findet sich ein Bonus Papier mit der WKN DM3MA9 und ein Discount Optionsschein mit der WKN HU8KBK (Basispreis 12.000; Cap 12.500) und einer Renditechance von mittlerweile hohen fast dreistelligen Prozenten. Klingt komisch, aber ist jetzt die Wette auf einen DAX am Jahresende um 12.500.

Das Bonus Papier mit der WKN HU8W51 kommt mit einem Basispreis von 12.500 und einem Cap von 13.000 deutlich offensiver daher, verspricht aber auch eine entsprechende höhere Rendite (xxx Prozent bis zum Laufzeitende im Dezember 2017).

Euro dank gestiegener Exporte im Plus

Frisch in unserer ISIN-Liste haben wir einen Inliner auf Euro/Dollar aufgenommen (xxx). Bei Grenzen von 1,xxx – 1,xxx bietet das Papier noch Luft nach oben, eignet sich aber auch zur Absicherung. Die maximale Rendite liegt bei knapp xxx Prozent. Für Antizykler haben wir auch den Put HU7ZUZ in unsere ISIN-Liste aufgenommen. Das Papier ist gerade extrem günstig zu haben, aber zugegeben: auch sehr spekulativ.

Weitere Investmentideen:

Auch die Commerzbank rückt weiter ins Blickfeld vieler Anleger und findet sich mit zwei neuen Produktideen in unserer ISIN-Liste wieder. Der Umbau geht voran, die Zahlen werden besser und die Citigroup findet lobende Worte für das Frankfurter Geldhaus (Lesen Sie auch: Nur einer mag die Commerzbank…). Auch die Liste der relativen Stärke führt die Commerzbank an (nachzulesen hier…).