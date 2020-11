Freundlicher Jahresausklang?

Die US-Wahl ist entschieden, wenngleich sich der noch amtierende Präsident mit allerlei juristischen Spitzfindigkeiten gegen sein Ausscheiden aus dem Amt wehrt. Prinzipiell ist damit ein Unsicherheitsfaktor verschwunden, der sich in den letzten Wochen lähmend auf die Kurse ausgewirkt hat. Ein Unsicherheitsfaktor ist ebenfalls mit dem Brexit verschwunden, der nun ohne Vereinbarung zwischen der Eu und Großbritannien erfolgt. Auch darauf hat man sich mittlerweile mehr oder weniger eingestellt.Am meisten hat sich aber die Corona-Pandemie auf die Notierungen ausgewirkt. Mit der Verkündung der Zulassung eines Wirkstoffs durch die Kooperation zwischen Pfizer und Biontech hat sich aber angestauter Druck entladen und die Aktienkurse steil nach oben schießen lassen. Mit Moderna und zum Wochenauftakt nun auch AstraZeneca folgen weitere Medikamente gegen das Corona-Virus. Auch hier zeichnet sich ab, dass der Zenit offensichtlich überwunden wird. Mit den Fortschritten bei den Medikamenten dürfte auch dieser Unsicherheitsfaktor nach und nach verschwinden. Damit lösen sich auch die Kräfte auf, welche die Aktienmärkte zuletzt noch im Zaum hielten.Mit den nach und nach abklingenden Unsicherheitsfaktoren dürfte einer weiteren Rally nichts mehr im Wege stehen. Schließlich will das billige Geld, das nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie freigeworden ist, veranlagt werden. Bereits in den vergangenen Monaten hat die Liquidität für entsprechenden Auftrieb gesorgt und sollte diesen Trend vor allem auch mit den entfallenden Unsicherheitsfaktoren weiter beibehalten. Last but not least spricht auch der saisonale Faktor im vierten Quartal für eine Fortsetzung der Rally. Schließlich lässt der übliche Jahresverlauf vor allem im Dezember postive Vorzeichen am Aktienmarkt erwarten. Im Hinblick auf ein vorhersehbares Ende der Pandemie könnten in den kommenden Wochen wieder Titel gefragt sein, die unter den Lockdowns in den vergangenen Monaten zu den klaren Verlierer zählten.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

