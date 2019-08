Freundliche US Börse hilft auch Dax auf die Sprünge

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenGute Unternehmenszahlen und eine Kurserholung an der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte deutliche Kursgewinne beschert.Doch möglicherweise ist das nur ein Strohfeuer, denn die Rahmenbedingungen sind unverändert kritisch: Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den Dax in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Der chinesische Yuan ist auf ein Elf-Jahres-Tief zum US Dollar gefallen. Jetzt geht die Sorge vor einem Währungskrieg um.Aus Unternehmenssicht steht die Berichtsaison mit zahlreichen Quartalszahlen im Anlegerfokus.Allein aus dem Dax öffneten der Reifenhersteller Continental, der Rückversicherer Munich Re, der Energiekonzern Eon und der Bezahldienstleister Wirecard ihre BücherDer Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im zweiten Quartal wegen der Branchenschwäche kräftig Federn gelassen. Der Gewinn sackte ab um 41 Prozent auf 484 Millionen Euro. Im Juli hatte Conti seinen Jahresausblick bei Umsatz und Gewinnmarge gekappt, weil die weltweite Autoproduktion deutlich schwächer ausfällt. Auch im zweiten Halbjahr erwartet Continental entsprechenden Gegenwind.Dank geringer Großschäden verdient die Münchener Rück im zweiten Quartal knapp eine Milliarde Euro – über ein Drittel mehr als im Vorjahr und so viel in einem Quartal, wie seit Jahren nicht mehr. Schwierig bleibt aber das Geschäft mit der Lebens- und Kranken-Rückversicherung. Insgesamt bestätigt die Münchener Rück ihre Ziele.Der schwierige Markt in England bereitet dem Energieriesen Eon weiterhin Probleme. Die neuen Preisobergrenzen führten im Geschäft mit Kundenlösungen im ersten Halbjahr zu deutlichen Einbußen. Auch die Marge im deutschen Vertriebsgeschäft ist gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im ersten Halbjahr zwar um rund 5 Prozent - das Ebit sank allerdings um 12 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro.Der Zahlungsdienstleister Wirecard profitiert weiter vom Boom beim Online-Shopping und erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Auch für das kommende Jahr wird die Latte bereits höher gelegt. Im zweiten Quartal verbuchte Wirecard ein Umsatzplus von gut 37 Prozent auf 643 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg um knapp 36 Prozent auf 184,1 Millionen Euro.Die Commerzbank erwirtschaftet zwar einen Gewinn von 271 (wie Vorjahr) allerdings ist der geringeren Steuern geschuldet - Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat die Erwartungen klar verfehlt, das Eintrittsgeld in den Streamingmarkt ist deutlich höher als erwartet - Fraport steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet - Prognose bestätigt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.