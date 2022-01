Fresenius: viele Aktionäre und Analysten würden eine Aufspaltung befürworten

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Gesundheitskonzern Fresenius (FRE) zeigt relative Stärke und könnte für ein Long Setup interessant sein. Details zu diem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FRE ISIN: DE0005785604

Die Fresenius-Aktie steht nach einem langen Abverkauf mit fast 18 Prozent im Halbjahresminus, zeigte aber zuletzt gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke und könnte die Trendwende geschafft haben. Dem Wertpapier ist der Sprung auf die Oberseite der EMAs gelungen und wartet auf den nächsten Bounce Richtung Norden.

Chart vom 13.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 36.80 EUR





Meine Expertenmeinung zu FRE

Meinung: Der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg litt Corona-bedingt darunter, dass in der Krankenhaussparte lukrative Behandlungen zugunsten von Corona-Behandlungen ausfielen und unter der Übersterblichkeit der Dialyse-Patienten. Das fundamentale Zahlenwerk sieht trotzdem solide aus, auch wenn sich manche Anteilseigner weiterhin vorstellen können, den Konzern in seine Einzelteile zu zerlegen. Sie erwarten, dass diese in Summe mehr wert sind als der Konzern als Ganzes. Auch die Analysten bewerten eine mögliche Aufspaltung tendenziell positiv. Sobald sich entsprechende Gerüchte konkretisieren sollten, könnte dies ein Kursfeuerwerk auslösen.

Setup

Mögliches Setup: Mit dem Trigger über der Kerze vom Donnerstag und dem Stopp Loss unter jener vom Montag erreichen wir mit dem per Measured-Move ermittelten Kursziel ein solides Chance-Risiko-Verhältnis. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FRE.

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

