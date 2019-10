Fresenius legt nach Zahlen über Downtrend zu

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius bricht am Dienstag nach guten Quartalsergebnissen dynamisch aus der jüngsten Konsolidierung in Richtung Norden aus. Damit schnuppert das Wertpapier wieder Morgenluft und könne bei weiterem Kaufinteresse sogar ein mittelfristiges Kaufsignal hervorbringen.

Übergeordnet aber muss seit einem Verlaufshoch von 80,07 Euro aus Juni 2017 ein intakter Abwärtstrend genannt werden, der das Papier bis Dezember letzten Jahres auf eine Unterstützung aus 2014 bei rund 40,00 Euro dynamisch abwärts gedrückt hatte. Dabei halbierte sich der Wert der Aktie. Aber Besserung ist in Sicht, wie der Kursverlauf in diesem Jahr zeigt und könnte mithilfe der besseren Quartalsergebnisse noch zu einer nachhaltigen Trendwende führen. Der erste Schritt wurde bereits mit dem dynamischen Kursanstieg vom Dienstag über den diesjährigen Abwärtstrend gemacht, wie nachhaltig dieser Ausbruch allerdings ist, wird sich jedoch erst in den kommenden Tagen herausstellen. Die Chancen auf eine Fortsetzung der positiven Tendenz stehen aus fundamentaler Sicht jetzt sehr viel besser.

2014´er Hochs geben Auftrieb

Gelingt es dem Fresenius-Papier nach technischen Maßstäben den Ausbruch über den kurzzeitigen Abwärtstrend vom Dienstag mit einem Sprung über das Niveau von mindestens 45,00 Euro zu festigen, steigen die Chancen auf einen Rücklauf zurück zum 50-Wochen-Schnitt bei derzeit 48,12 Euro spürbar an. Darüber bestünden im weiteren Verlauf sogar Anstiegschancen bis an die aktuellen Jahreshochs bei 52,82 Euro, ehe wieder größere Gewinnmitnahmen einsetzen und für eine kleine Pause sorgen. Um auch von kleinen Kursbewegungen bei Fresenius als Anleger überdurchschnittlich zu profitieren, wird ein Investment beispielsweise in das konstant gehebelte Faktor-Zertifikat Long auf Fresenius SE & Co. KGaA WKN VF5PUJ als sinnvoll erachtet. Ein zeitnaher Rückfall in den vorherigen Abwärtstrend und unter das Niveau von 43,00 Euro würde das Chartbild jedoch sukzessive wieder eintrüben, Abgaben zurück auf 40,45 Euro könnten dann rasch folgen. Ein Test der Jahrestiefs aus 2018 bei 38,28 Euro kämen dann auch nicht mehr überraschend.

