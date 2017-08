Fresenius (Weekly) - Langfristiger Aufwärtstrend ist Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":



















Fresenius (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Seit die Fresenius-Aktie auf Tagesbasis ein kleines Doppeltop vervollständigte, hat das Papier mit fallenden Kursen zu kämpfen. Auch in den höheren Zeitebenen wurde mittlerweile einiges an charttechnischem Porzellan zerschlagen. Neben dem Unterschreiten der 38-Wochen-Linie (akt. bei 74,37 EUR) ist in diesem Zusammenhang vor allem der Bruch des langfristigen Aufwärtstrends (akt. bei 72,81 EUR) zu nennen. Dieser Abverkauf schlägt sich auch auf Indikatorebene nieder. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle vor allem dielangfristige negative Divergenz seitens des Monats-RSI sowie das Abprallen des MACD an seiner Signallinie nach unten („bullish failure“) in dieser Zeitebene. Die nächsten Unterstützungen bestehen nun in Form der Tiefs vom November und Juni 2016 bei 63,62 EUR bzw. 60,00 EUR. Per Saldo wiegt vor allem der Bruch des 2009er-Haussetrends schwer, so dass Anleger zukünftig kleinere Brötchen backen müssen. Dies bleibt solange der Fall, wie es der Fresenius-Aktie nicht gelingt, den o. g. ehemaligen Aufwärtstrendszurückzuerobern.