Fresenius (Weekly) - Kreuzwiderstand als Taktgeber

Kreuzwiderstand als Taktgeber





Zuletzt hat die Fresenius-Aktie ihr zyklisches Tief von Ende November (60,15 EUR)

nochmals unterschritten. Da es sich bei dem neuen Low allerdings nur um ein temporäres

Phänomen handelte, kann das beschriebene Abtauchen letztlich als „false break“ auf

der Unterseite interpretiert werden. Für Zuversicht sorgt in diesem Zusammenhang zudem,

dass die 200-Wochen-Linie (akt. bei 61,66 EUR) letztlich gehalten hat. Um die Aktie

endgültig zurück in die Erfolgsspur zu bringen, fehlt aus charttechnischer Sicht noch

ein Sprung über den Kreuzwiderstand aus den horizontalen Barrieren bei gut 67 EUR

und dem Korrekturtrend seit Juni 2017 (akt. bei 67,84 EUR). Auf den skizzierten Befreiungsschlag

lassen beispielsweise RSI und MACD hoffen, die neben positiver Divergenzen auch Ansätze

einer Bodenbildung zeigen. Gleichzeitig signalisiert die objektive Auswertung anhand

des „HSBC Trendkompass“ mittlerweile wieder einen idealtypischen Haussetrend. Gelingt

der Ausbruch, dürfte der Weg des Gesundheitstitels über die Hochs bei gut 70 EUR perspektivisch

bis zum historischen Allzeithoch bei 80,07 EUR führen. Als Stopp-Loss ist indes die

