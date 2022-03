Fresenius, Sanofi und Philips mit 8% Zinsen und 41% Schutz

Die Aktienkurse der drei europäischen in der Gesundheitsbranche aktiven Konzerne Sanofi, Fresenius und Philips entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten ziemlich unterschiedlich. Während die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578) innerhalb dieses Zeitraumes um 12 Prozent zulegen konnte, bescherten die Aktien der Fresenius (ISIN: DE0005785604) und der Philips-Aktie (ISIN: NL0000009538) Anlegern Kursverluste von neun und 43 Prozent.

Wer nun eine Investition in eine oder mehrere dieser als stark unterbewertet eingestuften Aktien in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufs reduzieren möchte, könnte eine Investition in die neue Health Care Aktienanleihe der RCB ins Auge fassen.

8,00% Zinsen, 41% Sicherheit

Die Schlusskurse der Fresenius-, der Sanofi- und der Philips-Aktie vom 5.4.22 werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse errechnet. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 6.4.22 bis zum 3.4.24 erstrecken wird, liegen bei 59 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 6.4.23 und am 5.4.24, erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 8,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die Kurse der drei Aktien auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 8.4.24 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs während dieses Zeitraumes seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben. Falls alle drei Aktie nach der Barriereberührung wieder oberhalb der Basispreise notieren, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis zurückbezahlt.

Die RCB-8,00% Health Care-Aktienanleihe, fällig am 8.4.24, ISIN: AT0000A2VXR8, kann noch bis 4.4.24 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,00 Prozent abwerfen, wenn die Fresenius-, die Sanofi- und die Philips-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestes 41 Prozent unterhalb der am 5.4.22 festgestellten Schlusskurse notieren.

Walter Kozubek