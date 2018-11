Fresenius SE: Treffer! Der Griff ins fallende Messer hat bisher gut funktioniert!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Am 04.11. hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Fresenius berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: „Fresenius SE: Wird die Aktie aufgefangen oder droht der Absturz bis 50,00 Euro?“ Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: „Im dritten Quartal konnte Fresenius seine Erlöse um drei Prozent auf 8,2 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte operative Ergebnis blieb fast unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 1,11 Milliarden Euro gleich. Das Konzernergebnis konnte um acht Prozent auf 445 Millionen Euro gesteigert werden. Der Konzern bestätigt seine Prognose und peilt dabei die obere Bandbreite der Prognose an. Die erste Reaktion nach den Zahlen war durchaus positiv, aber danach ging es weiter bergab. Die charttechnische Unterstützung bei 58,00 Euro wurde deutlich durchbrochen und die nächste Auffangstation liegt erst im Bereich 50,00 Euro. Man darf gespannt sein, ob der Kursverfall irgendwo dazwischen aufgefangen werden kann und sollte gut aufpassen, ob sich eine Trading-Chance ergibt. Seit dem Allzeithoch bei rund 80,00 Euro im Juni 2017 hat die Aktie jetzt immerhin schon rund 25,00 Euro eingebüßt und wir können uns nicht vorstellen, dass es viel weiter nach unten geht. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber hat den Konzernausblick für das Jahr 2018 bestätigt und ein Insiderkauf über rund 100.000 Euro lässt uns glauben, dass die Prognose ((mindestens) erreicht wird.“ Nach dem Tief von 51,60 Euro haben die Bullen Gegenwehr gezeigt und der kleine Aufwärtstrend könnte sich fortsetzen. Wenn es die Aktie wieder deutlich über die Unterstützung bei 54,00 Euro schafft, sollte das die Basis für den Wideraufstieg sein. Sie sehen damit, dass es sich lohnt den RuMaS Express-Service zu abonnieren. Sie bekommen täglich aktuelle Marktberichte und viele spannende Trading-Ideen zum „kleinen Preis!“ Wer sich vom Anleger zum Trader entwickeln möchte und mit kurzen Haltezeiten Gewinne machen möchte, bekommt mit dem Express-Service ständig neue Trading-Ideen frei Haus. Wer nicht täglich die Zeit hat sich um das Börsengeschehen zu kümmern, kann sich für RuMaS Trading-Tipps entscheiden, die an jedem Sonntag erscheinen.