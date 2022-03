Fresenius SE – Neuer Anlauf gestartet

Wertpapiere des Gesundheitskonzernswurden im Zuge des Ukrainekonflikts zuletzt in Grund und Boden geprügelt, obwohl die Ende Februar vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Nun versucht sich der Wert erneut an seinem mittelfristigen Abwärtstrend und könnte diesmal Erfolg mit einem Durchbruch haben.

Insgesamt konnte Fresenius im abgelaufenen Jahr ein Verlaufshoch bei 47,59 Euro Mitte August markieren und ging anschließend in einen regulären Abwärtstrend über. Nach Verlaufstiefs um 32,91 Euro Ende 2021 versuchte sich Fresenius Anfang dieses Jahres über seinen kurzfristigen Abwärtstrend hinwegzusetzen, der Ukrainekonflikt machte dem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung und zwang das Papier zeitweise auf 26,69 Euro weiter abwärts. Seit Anfang dieses Monats zeichnet sich aber wieder eine positive Tendenz ab, dabei gelang es in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts und des seit August bestehenden Abwärtstrend zuzulegen. Nun muss die Aktie nur noch den Sprung darüber schaffen.

Zwei Kaufwellen wird‘s brauchen

Nach technischer Auswertung bedarf es seit den diesjährigen Verlaufstiefs mindestens zwei Kaufwellen, gelingt es Bullen sich vom Niveau des EMA 50 zur Oberseite abzusetzen, könnte eine neuerliche Kaufwelle entstehen und weitere Gewinne zunächst in den Bereich der Mitte Februar gerissenen Kurslücke zwischen 35,00 und 36,41 Euro sichern. Ein erweitertes Kursziel könnte auch der Bereich um 38,00 Euro für die Fresenius-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen darstellen. In einem derartigen Schritt könnte dann auch der seit August letzten Jahres bestehende Abwärtstrend endgültig verlassen werden. Zuvor sollten sich Investoren allerdings auch mit Abschlagsmöglichkeiten zurück auf 32,00 Euro auseinandersetzen. Aber erst darunter werden größere Abschläge in Richtung 30,58 und womöglich noch 28,81 Euro erwartet.

Widerstände: 33,97; 35,00; 35,56; 36,41; 37,15; 37,61 Euro

Unterstützungen: 32,75; 32,00; 31,48; 30,57; 29,50; 28,81 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Fresenius HB4TZT 0,66 27,017858 5,11 Open End Fresenius HB4U05 0,33 30,320041 10,00 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Fresenius HB1X48 0,68 40,212073 4,89 Open End Fresenius HB3VCL 0,17 34,86908 20,91 Open End

