Fresenius-Puts mit 118%-Chance bei Kursrückgang auf 55€

Seitdem die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604) am 20.6.17 bei 80,07 Euro ein Allzeithoch verzeichnen konnte, ging der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung auf bis zu 60 Euro über. Laut Analyse von www.godmode-trader.de erholte sich die Aktie danach wieder auf 70 Euro; in den vergangenen Tagen fiel die Aktie allerdings wieder auf einen langjährigen Tiefststand unterhalb von 60 Euro. Verbleibt die Aktie unterhalb von 61,28 Euro, dann könnte die Aktie die größere Unterstützung bei 52,76 bis 51,66 Euro anpeilen. Überschreitet der Aktienkurs diese Marke, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial auf bis zu 66,50 bis 67 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 59,90 Euro eher vom Eintritt des negativen Szenarios ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX04K81, wurde beim Fresenius-Aktienkurs von 59,90 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der Fresenius-Aktie in spätestens einem Monat auf seinem Weg zu den negativen Kurszielen zumindest auf 55 Euro nach, dann wird der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,41 Euro (+78 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 63,5242 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,5242 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD5WFX5, wurde beim Aktienkurs von 59,90 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Gibt der Kurs der Fresenius-Aktie in den nächsten Wochen auf 55 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,85 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 65,7598 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,7598 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP6P6X6, wurde beim Fresenius-Aktienkurs von 59,90 Euro mit 0,60 – 0,61 Euro quotiert. Bei einem Kursverfall der Fresenius-Aktie auf 55 Euro wird der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,07 Euro (+75 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek