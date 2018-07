Fresenius Medical Care besorgt sich frisches Kapital

500 Millionen Euro – so hoch ist das Emissionsvolumen einer neuen Unternehmensanleihe von Fresenius Medical Care. Der Bond (WKN A2NBE6) ist seit dem 6. Juli an der Börse Stuttgart handelbar und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon beträgt 1,500 Prozent, die kleinste handelbare Einheit 1.000 Euro. Das Papier ist zum 11.07.2025 fällig, sofern Fresenius nicht vorzeitig kündigt. Ab dem 11. April 2025 ist der Bond zu 100,00 Prozent kündbar.Die Anleihe ist bei Anlegern in Stuttgart beliebt: Schon am ersten Handelstag wurden über 1,67 Millionen Euro umgesetzt. Der Emissionserlös dient laut dem Emittenten allgemeinen Geschäftszwecken und der Refinanzierung fällig werdender Anleihen. Die Fresenius Medical Care AG & Co. ist ein weltweit führender deutscher Anbieter von Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen zur medizinischen Versorgung von Menschen mit chronischem und akutem Nierenversagen. Das Unternehmen wird von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch mit Investment-Grade-Status bewertet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.