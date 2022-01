Fresenius Medical Care – Starker Auftakt

Wertpapiere des Gesundheitskonzernskehren sukzessive zu ihren Bestmarken zurück, als Auslöser gilt ein Doppelboden aus Ende 2022. Allerdings stehen dem Papier auch zahlreiche Hürden im Weg, um eine längere Erholungsbewegung zu vollziehen.

Nichtsdestotrotz stehen die Chancen auf Beendigung des laufenden Abwärtstrends vergleichsweise gut. Übergeordnet schwankt das Papier aber in einer groben Seitwärtsspanne der letzten Jahre zwischen 53,85 und rund 80,00 Euro grob seitwärts. Innerhalb dieser Phase wechseln sich Auf- und Abwärtstrends in unregelmäßigen Abständen ab. Derzeit versucht Fresenius Medical Care (FMC) eine Aufwärtsbewegung zu etablieren und scheint damit immer mehr Erfolg zu haben.

Schöner Ansatz

Kurzfristige Zielmarken für die Aktie von FMC sind im Bereich von 62,15 Euro angesiedelt, aber erst darüber dürfte die im September letzten Jahres gerissene Kurslücke mit einem Anstieg an 65,00 Euro geschlossen werden. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, könnte der nächste große Widerstandsbereich um rund 70,00 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Vor Rückschlägen ist die Aktie allerdings auch nicht gewappnet, Rücksetzer auf 58,30 und darunter sogar in den Bereich von 57,20 Euro käme nicht überraschend, würden sich aber wiederum für ein Long-Investment als potenzielle Wendemarke bestens anbieten.

Widerstände: 61,56; 62,03; 63,10; 63,92; 65,00; 65,78 Euro

Unterstützungen: 60,66; 60,03; 58,96; 57,94; 57,29; 56,15 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag FMC HB19TY 1,48 46,845431 4,20 Open End FMC HB253E 0,74 54,106276 8,34 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag FMC HR029K 1,86 79,751094 3,29 Open End FMC HB253H 0,61 67,072863 10,13 Open End

Investmentmöglichkeiten Turbo Bull Open End Optionsschein auf FMC für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf FMC für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

