Fresenius Medical Care: Packen es die Bullen noch einmal?

Während des Augusts präsentierten sich die Käufer bei der Fresenius Medical Care-Aktie überwiegend von ihrer schwachen Seite. Der Kurs fiel Anfang August unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück und vermochte ihn anschließend nicht mehr zu überwinden.

In einer flachen Bewegung entwickelte sich die FMC-Aktie parallel zum EMA50 abwärts und erreichte dabei am 4. September bei 70,02 Euro ein neues Tief. Es wurde zwei Tage später noch einmal getestet, konnte aber behauptet werden. Seitdem steigt die Aktie wieder an. Am Freitag konnten die Bullen den Handel nur wenig unterhalb des 50-Tagedurchschnitts mit einem Schlusskurs von 72,24 Euro beenden.

Nun sollte die 50-Tagelinie auch erreicht werden. Sie verläuft nur noch leicht abwärts und notiert aktuell bei 73,38 Euro. Kann der gleitende Durchschnitt überwunden werden, könnte die Aufwärtsbewegung bis an die 75,00-Euro-Marke fortgesetzt werden. Anschließend wäre das Hoch vom 4. August bei 77,10 Euro das nächste Ziel.

Scheitert die Fresenius Medical Care-Aktie hingegen am 50-Tagedurchschnitt, dürfte die Abwärtsbewegung fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre das Septembertief bei 70,02 Euro das erste Etappenziel der Verkäufer. Wird es unterschritten, stellt das Tief vom 4. Mai bei 69,14 Euro die nächste Unterstützung dar. Kann auch sie nicht behauptet werden, drohen weitere Abgaben in Richtung auf das Tief vom 28. Februar bei 67,46 Euro.

