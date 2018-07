Fresenius Medical Care-Calls mit 86%-Chance bei Kurserholung auf 87 [...]

Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) geriet seit Anfang Juli stark unter Druck. Wurde die Aktie am 3.7.18 noch im Bereich von 87 Euro gehandelt, war sie am 5.7.18 zeitweise bereits um weniger als 82 Euro, also um knappe 6 Prozent billiger zu bekommen. Seit dem 5.7.18 bewegt sich die Aktie innerhalb einer breiten Tradingrange von 82 bis 84,60 Euro volatil seitwärts. Mit einem Kursanstieg von mehr als 2 Prozent Prozent führte die Fresenius Medical Care-Aktie im frühen Handel des 12.7.18 die gewinnerliste aller DAX-Werte an.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie nach dem jüngsten Kurseinbruch nun über weiteres Erholungspotenzial verfügen könnte und, die sich der Meinung der Experten von Merrill Lynch anschließen, die die Aktie wegen der positiven Gewinnperspektive mit einem Kursziel von 102 Euro zum Kauf empfehlen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 84 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 84 Euro, Bewertungstag 21.1.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD80SB8, wurde beim Aktienkurs von 83,88 Euro mit 0,321 – 0,326 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie in spätestens einem Monat wieder die Marke von 87 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 81,51 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 81,51 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX1SXW9, wurde beim Aktienkurs von 83,88 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro taxiert.

Kann sich die Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen auf 87 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,54 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 79,872 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 79,872 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV6RKU6, wurde beim Aktienkurs von 83,88 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius Medical Care-Aktie auf 87 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,71 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek