Fresenius Medical-Care-Calls mit 78%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter „Daily Aktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Fresenius Medical Care-Aktie nach dem gestrigen Ausbruch die Chance auf eine Fortsetzung der Rally. Hier die Analyse:

„Rückblick: Den großen Hype sucht man in der Fresenius-MC-Aktie seit einigen Monaten vergebens. Der letzte wirklich große Trend endete vor mehr als zwei Jahren mit einem Preis von 82,32 EUR. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer großen Range seitwärts. Auf der Unterseite liegt die zentrale Unterstützung im Bereich von 70,65 EUR. Aktuell attackieren die Bullen jedoch den oberen Widerstandsbereich.

Ausblick: Mit der gestrigen Stärke im Aktienmarkt konnte in Fresenius MC ein kleines Kaufsignal generiert werden. Der Ausbruch über 80,74 EUR ist bullisch zu werten und mit diesem könnten in den nächsten Tagen die Käufer versuchen, weiter in den Widerstandsbereich von 82,32 bis 85,65 EUR vorzudringen. Im Rahmen der anvisierten Aufwärtsbewegung sollten die Kurse aber nach Möglichkeit nicht mehr nachhaltig unter ca. 79 EUR zurückfallen. Dies könnte weitere Verkäufe auf ca. 77,50 EUR nach sich ziehen. Darunter läge bei 75,53 EUR eine nächste Unterstützung.“

Wenn die Fresenius Medical Care-Aktie im Verlauf des nächsten Monats ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 85 Euro fortsetzt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 82 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 82 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000PB0VQT1, wurde beim Aktienkurs von 81,79 Euro mit 0,17– 0,18 Euro gehandelt.

Wenn die Fresenius Medical Care-Aktie im nächsten Monat ihre Aufwärtsbewegung auf 85 Euro fortsetzt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,32 Euro (+78 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,2072 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,2072 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR5H3W2, wurde beim Fresenius Medical Care-Aktienkurs von 81,79 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen auf 85 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt, auf 0,78 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek