Fresenius Medical Care-Calls mit 60%-Chance bei Kursanstieg auf 95 [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Nachdem die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) nach der bis in den April 2015 andauernden Rally in eine volatile Seitwärtsbewegung eingetreten war, gelang ihr im Mai 2017 ein Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie nach dem bei 93,84 Euro gebildeten Allzeithoch eine SKS-Topformation aus. Verbleibt der Kurs der FMC-Aktie nun über dem Widerstandsbereich von 88,34 und 89,22 Euro, dann könnte ein Anstieg auf das alte Allzeithoch folgen. In weiterer Folge könnte der Aktienkurs sogar auf 100 Euro ansteigen. Fällt die Aktie hingegen unter die Widerstandszone, dann droht ein Kursrückgang auf bis zu 81,62 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 91,34 Euro davon ausgeht, dass die Aktie das alte Hoch überwinden kann, um innerhalb eines Monats zumindest auf 95 Euro anzusteigen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 19.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000SE9MQZ2, wurde beim Aktienkurs von 91,34 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie in spätestens einem Monat die Marke von 95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,15 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,15 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF7PWX7, wurde beim Aktienkurs von 91,34 Euro mit 0,54 – 0,55 Euro taxiert.

Kann sich die Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen auf 95 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,88 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 85,194 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit Basispreis bei 82,713 Euro, KO-Marke bei 85,194 Euro, BV 1, ISIN: DE000GM520L3, wurde beim Aktienkurs von 91,34 Euro mit 8,88 – 8,93 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius Medical Care-Aktie auf 95 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 12,28 Euro (+37 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.