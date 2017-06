Mit Fresenius Medical Care-Bonus-Zertifikaten zu 8% Ertrag

Für Investoren, die in der Fresenius Medical Care-Aktie, ISIN: DE0005785802, investiert sind, lief es in den vergangenen Monaten sehr gut. Geht es nach der Meinung namhafter Analystenhäuser, wie Goldman Sachs, Citigroup oder JP Morgan, welche die Aktie mit Kurszielen von bis zu 106,40 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich der aktuelle Höhenflug der Aktie des weltweit führenden Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen noch deutlich ausweiten.

Derzeit notiert die Aktie mit 87,88 Euro knapp unterhalb ihres Allzeithochs. Wer nun ein Investment in die Fresenius Medical Care-Aktie in Erwägung zieht, aber nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen auch bei einem Rücksetzer des Aktienkurses zu positiven Renditen gelangen möchte, könnte die Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 65 Euro

Das Commerzbank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit der Barriere bei 65 Euro, Bonuslevel und Cap bei 95 Euro, BV 1, ISIN: DE000CE36TU5, Bewertungstag 13.6.18, wurde beim Fresenius Medical Care-Kurs von 87,88 Euro mit 90,42 – 90,43 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 20.6.18 mit dem Höchstbetrag von 95 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in einem Jahr einen Ertrag von 5,05 Prozent wenn der Aktienkurs niemals um 26 Prozent auf 65 Euro oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann erhalten Anleger für jedes Bonus-Zertifikat eine Fresenius Medical Care-Aktie geliefert.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 70 Euro

Anleger mit höheren Renditewünschen müssen sich naturgemäß mit geringeren Sicherheitspuffern zufrieden geben. Das BNP-Bonus-Zertifikat auf die Fresenius Medical Care-Aktie mit der Barriere bei 70 Euro, Bonus-Level und Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.6.18, ISIN: DE000PR1BWQ7, wurde beim Aktienkurs von 87,88 Euro mit 92,36 – 92,40 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Fresenius Medical Care-Kurs bis zum Bewertungstag oberhalb Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 100 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,22 Prozent entspricht.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird dieses Zertifikat mit dem am 15.6.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der Fresenius Medical Care-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Anlageprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek