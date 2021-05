Fresenius Medical Care: Abwärtstrend unter Beschuss

Aktien des Gesundheitskonzerns FMC tendieren seit einigen Wochen unterhalb eines mittelfristigen Abwärtstrends Abwärtstrend grob seitwärts und sammeln offenbar Kräfte für einen bevorstehenden Ausbruch. Ein solcher würde ein frisches Kaufsignal in dem Papier aktivieren und entsprechende Long-Ansätze sehr attraktiv machen.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Fresenius Medical Care (FMC) bei 79,96 Euro im Sommer abgelaufenen Jahres und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Anfang dieses Jahres notierte FMC bei 55,18 Euro und konnte anschließend einen untergeordneten Trendwechsel vollziehen. Dieser brachte ihn an 68,00 Euro und den mittelfristigen Abwärtstrend heran. Scheinbar hat sich innerhalb der laufenden Seitwärtsbewegung nun eine Konsolidierung eingestellt, die nach Auflösung zur Oberseite ein frisches Kaufsignal ermöglichen dürfte.

Signal erst noch abwarten

Im aktuellen Bereich ist FMC als neutral zu bewerten, zwischen 66,00 und grob 67,00 Euro ist kein Handlungsbedarf gegeben. Ein Anstieg über die Maihochs von 67,88 Euro könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an 68,69 Euro erlauben zu vollziehen. Weitere Zielmarken auf der Oberseite befinden sich bei glatt 70,00 und darüber bei 74,00 Euro. Hierzu könnte dann das Faktor Zertifikat Long auf FMC WKN MC2VR7 ausgestattet mit einem Hebel von 2 zum Einsatz kommen. Ein Kursrutsch unter 66,00 Euro sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario blieben aller Wahrscheinlichkeit nach Rücksetzer auf und 64,00 Euro nicht aus.

WKN:

MC2VR7

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

11,97 – 12,06 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,10 Euro

Basiswert:

FMC

Richtung:

Long

akt. Kurs Basiswert:

66,54 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

13,98 Euro

Faktor:

2,0

Kurschance:

+ 16 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Faktor Update: Société Générale

Konsolidierung gestartet

Die zuletzt vorgestellte Long-Strategie über das Faktor Zertifikat Long auf SG WKN MF8ZQA auf die französische Großbank Société Générale ist ins Stocken geraten, aktuell stellt sich eine nicht unerwartete Konsolidierungsbewegung auf rund 24,00 und darunter womöglich noch 23,16 Euro. Dort allerdings findet das Papier eine starke Unterstützung in Form einer Horizontalunterstützung und dem EMA 50 vor und könnte schon wieder zur Oberseite abdrehen und den übergeordneten Zielbereich zwischen 27,81 und 28,98 Euro in Angriff nehmen. Daher wird an der Long-Idee auch festgehalten, trotz der zwischengeschalteten Konsolidierung.

Société Générale (Tageschart in Euro) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

