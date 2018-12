Mit Fresenius-Discount-Zertifikaten zu 6% Rendite

In der vergangenen Woche brach der Aktienkurs des weltweit tätigen Gesundheitskonzerns Fresenius (ISIN: DE0005785604) wegen einer neuerlichen Gewinnwarnung um mehr als 20 Prozent ein. Obwohl Experten die Kursziele trotz Beibehaltung von Kauf- und Halte-Empfehlungen deutlich reduzierten, befinden sich auch die verminderten Kursziele noch weit oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

Anleger, die der Fresenius-Aktie nach dem jüngsten Crash in den kommenden Monaten zumindest wieder eine Stabilisierung des Aktienkurses zutrauen und, die das Risiko der direkten Aktienveranlagung etwas abfedern wollen, könnten – anstatt des direkten Aktienkaufs - eine Investition in Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Mit diesen Discount-Zertifikaten können Anleger nicht nur bei steigenden und stagnierenden Notierungen der Aktie, sondern auch bei einem Kursrückgang positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 32,50 Euro

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Fresenius-Aktie, Cap bei 32,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.12.19, ISIN: DE000MF8U2J3, wurde beim Fresenius-Aktienkurs von 41,35 Euro mit 30,65 – 30,66 Euro gehandelt. Im Vergleich zum direkten Aktienkauf ist das Zertifikat mit einem Abschlag von 25,85 Prozent zu bekommen. Wenn die Fresenius-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 32,50 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 31.12.19 mit dem Höchstbetrag von 32,50 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in einem Jahr bei einem bis zu 21-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 6,00 Prozent. Notiert die Fresenius-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 20.12.19 festgestellten Schlusskurs der Fresenius-Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 35 Euro

Wer hingegen tendenziell mit einem geringeren Kursrisiko der Fresenius-Aktie rechnet, könnte ein Discount-Zertifikat mit höherem Cap erwerben. Das Société Générale-Discount-Zertifikat auf die Fresenius-Aktie mit Cap bei 35 Euro, BV 1, ISIN: DE000ST7EKQ8, Bewertungstag 20.12.19, wurde beim Fresenius-Kurs von 41,35 Euro mit 32,42 – 32,44 Euro taxiert.

Notiert die Fresenius-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 35 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 7,89 Prozent entsprechen wird. Bei einem Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Fresenius-Aktie zurückbezahlt. Ein Verlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn die Fresenius-Aktie dann unterhalb von 32,44 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Anlageprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek