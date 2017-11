Fresenius: DAX-Titel in Seitwärtsphase

Die Aktie von Fresenius befindet sich derzeit in einer Seitwärtsphase. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie des im DAX notierten Gesundheitskonzerns Fresenius kann man in relativ kurzer Zeit eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen.

Die Analysten der Commerzbank sehen für die Aktie von Fresenius nach Zahlen ein mittelfristiges Kursziel von 85 Euro. Ein solides Wachstum aus eigener Kraft zusammen mit externem Wachstum dank der Übernahme des spanischen Krankenhausbetreibers Quironsalud hätten den Medizinkonzern im dritten Jahresviertel angetrieben, so die Analysten. Fresenius dürfte nun nach Einschätzung der Analysten ein starkes Schlussquartal vor sich haben. In charttechnischer Hinsicht befindet sich die Aktie von Fresenius derzeit in einer Seitwärtsphase. Das aktuelle Jahrestief bei 67,16 Euro, das September-Tief bei 67,44 Euro sowie das aktuelle Monatstief bei 68,40 Euro bieten jedoch einige Unterstützungsmarken. Diese könnten den Kurs nach unten absichern. Nach oben hin pflastern indes einige Widerstände den Weg der Fresenius-Aktie. Dies gilt insbesondere für das aktuelle Jahreshoch bei 80,07 Euro.

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Fresenius (WKN SC5TGL) können risikofreudige Anleger in etwa 5 Wochen eine maximale Rendite von 13 Prozent oder 173 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie von Fresenius bis einschließlich 15.12.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 65,00 und 90,00 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 6,5 Prozent. Nach oben sind es komfortable 30 Prozent. Falls die Aktie von Fresenius unter das aktuelle Jahrestief bei 67,16 Euro fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 80,07 Euro überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Fresenius (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 73,55 Euro // 76,76 Euro // 80,07 Euro Unterstützungen: 67,16 Euro // 67,44 Euro // 68,40 Euro