Fresenius: Chance von 111 Prozent

Fresenius hat den "Corporate Finance Award" für die Übernahme von Spaniens größtem privaten Krankenhausbetreiber Quirónsalud erhalten. Der Preis wird jährlich von der Börsen-Zeitung für herausragende Transaktionen vergeben. Neben der Finanzierung wird auch der strategische Ansatz der Übernahme bewertet. Mit der Übernahme "ist Fresenius im Klinikgeschäft ein Quantensprung gelungen", so die Börsen-Zeitung. Inwieweit sich die Übernahme von Quirónsalud in den Zahlen nach dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres niederschlägt, werden wir am kommenden Dienstag erfahren. Dann nämlich wird Fresenius nach eigenen Angaben frische Quartalszahlen bekannt geben. Die Analysten der Société Générale sehen für die Aktie von Fresenius aktuell ein Kursziel von 100 Euro. Der Kauf des US-Generikaherstellers Akorn sei eine weitere umsichtige Übernahme des Medizinkonzerns, so die Einschätzung der Analysten. Das sehr profitable Geschäft mit injizierbaren Medikamenten werde gestärkt und Überschneidungen in der Verwaltung ermöglichten Einsparungen.



Zum Chart. Die Aktie von Fresenius bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie bei etwa 71 Euro verläuft. Mit einem Mini Future Long (WKN SE1NUM) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Fresenius ausgehen, mit einem Hebel von 3,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere, welche sich bei 52,40 Euro befindet, beträgt aktuell 29 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des langfristigen Aufwärtstrends bei 70,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,01 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel könnte um 100 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis beläuft sich somit auf 7,3 zu 1.





Tageschart: Fresenius (in Euro)