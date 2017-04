Fresenius-Calls mit 69%-Chance bei Kursanstieg auf 77,50€

Nachdem der Kurs der Fresenius-Aktie am Ende des vergangenen Monats auf bis zu 72,02 Euro korrigiert hatte, brach er am 3.4.17 aus dem bei 74,82 Euro liegenden Abwärtstrend nach oben hin aus. Laut Chartanalyse von www.godmode-trader.de könnte die Fresenius-Aktie nun auf 77,50 Euro und in weiterer Folge auf 82 Euro ansteigen.

Wer beim aktuellen Fresenius-Kurs von 74,82 Euro davon ausgeht, dass die Aktie in den nächsten zwei Wochen zumindest 77,50 Euro zulegen wird, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000DG55YS2, wurde beim Aktienkurs von 74,82 Euro mit 0,26 – 0,27 Euro gehandelt.

Erreicht die Fresenius-Aktie in den nächsten zwei Wochen die Marke von 77,50 Euro, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+48 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,057 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,057046 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU8B5V3, wurde beim Aktienkurs von 74,82 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 77,50 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 0,54 Euro (+69 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,563 Euro

Der mit einem höheren Sicherheitspuffer ausgestattete UBS-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,563 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW51259, wurde beim Fresenius-Kurs von 74,82 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro quotiert.

Wenn der Kurs der Fresenius-Aktie in den nächsten Tagen die Zielmarke von 77,50 Euro erreicht, dann wird der innere Wert des Turbo-Call auf 0,79 Euro (+41 Prozent) zulegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek