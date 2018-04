Fresenius-Calls mit 114%-Chance bei Kursanstieg auf 72€

Mit einem Kursanstieg von bis zu 4,70 Prozent führte die Fresenius SE-Aktie (ISIN: DE0005785604) die Gewinnerliste der DAX-Werte im frühen Handel des 23.4.18 an. Offenbar kam die Absage der Übernahme des US-Konzerns Akorn durch Fresenius, die von den Analysten als eher ungünstig eingeschätzt wurde, bei den Börsianern gut an.

Wenn der Aktienkurs, der seit Ende März 2018 von 58,52 Euro auf bis zu 68,58 Euro zulegen konnte, in den nächsten Wochen auf seinem Weg zum von der Privatbank Berenberg errechneten Kursziel von 88,10 Euro zumindest wieder die Marke von 72 Euro erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Allerdings sollte beachtet werden, dass der Kursanstieg vor dem Dividendenabschlag von 0,75 Euro, der am 18.5.18 erfolgen wird, eintreten sollte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 70 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis bei 70 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000MF24S01, wurde beim Aktienkurs von 67,88 Euro mit 0,13 – 0,14 Euro gehandelt.

Gelingt der Fresenius-Aktie in spätestens 3 Wochen die Erholung auf 72,00 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+114 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,3748 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,3748, BV 0,1, ISIN: DE000PP7UP84, wurde beim Aktienkurs von 67,88 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Fresenius-Aktie auf 72,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,76 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,2195 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Fresenius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,2195 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD6NSL0, wurde beim Aktienkurs von 67,88 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Fresenius-Aktie in den nächsten Tagen auf 72,00 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,07 Euro (+57 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek