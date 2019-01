Fresenius, Amazon, Bayer - Mut wird belohnt

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Jahr 2019 beginnt, wie 2018 aufgehört hat – Konjunktursorgen aus China. Der DAX liegt damit rund 3000 Punkte unter dem Kursniveau aus dem Januar 2018. Es sind volatile Zeiten, viele Anleger dürften in den vergangenen Monaten den einen oder anderen sorgenvollen Blick ins Depot geworfen haben. Dennoch sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken – im Gegenteil. Das Ende des Bullenmarkts bietet Chancen für all jene die mutig sind und Geduld haben. Dabei wollen wir Sie 2019 begleiten. Unsere Depots2018 lagen wir erneut deutlich über dem DAX-Ergebnis. Daran möchten wir nun weiter anknüpfen. Wir sehen bei Aktien wie Fresenius, Bayer oder Amazon weiterhin großes Potential. Kurzfristige Schwankungen gilt es auszuhalten. Dafür stellen wir ihnen die passenden Produkte an die Seite.