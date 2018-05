Fresenius-Aktie: Erfreuliches Wachstum in Q1, 15. Rekordjahr im Visier - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).



Fresenius habe in Q1 2018 zwar wie in den Vorquartalen mit einer grundsätzlich weiterhin erfreulichen Geschäftsdynamik den Marktkonsens erfüllen können, habe jedoch unter ungünstigen Währungseffekten gelitten. Trotz der Kündigung der Übernahmevereinbarung von Akorn seien der bestehende Ausblick und die “ambitionierten Wachstumsziele“ bestätigt worden. Somit nehme der Konzern weiter Kurs auf das 15. Rekordjahr in Folge.



Unverändert solle das Angebot an flüssigen Generika in Nordamerika gezielt verstärkt und die “hervorragende“ Position ausgebaut werden. Negativ für Fresenius könnte sich dagegen ein möglicherweise auch länger hinziehender Rechtstreit mit dem bisherigen Übernahmekandidaten auswirken. Es sei jedoch davon auszugehen, dass Fresenius vor der Verkündung der Entscheidung die Beweislast genügend bewertet habe. Die Gesamtrisiken würden aktuell als überschaubar beurteilt.



Vor dem Hintergrund des Wegfalls der Übernahme-Belastungen von Akorn sowie der Bestätigung der mittelfristigen Wachstumsaussichten bekräftigt Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 82,00 EUR. (Analyse vom 29.05.2018)









