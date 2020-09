Fresenius Aktie: Bye, bye!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Zum 21. September (nach Handelsende) gibt es beim EURO STOXX 50 Veränderungen. Davon betroffen ist Fresenius. Denn was des einen Freud ist, ist des anderen Leid. So kann sich Vonovia freuen, denn Vonovia steigt in den Euro STOXX 50 auf. Fresenius wiederum fliegt raus. Es fliegen auch weitere bekannte Namen heraus, wie die Telekomkonzern Orange sowie Telefonica. Natürlich ändert so eine Zugehörigkeit in einem Aktienindex (oder eben eine fehlende Zugehörigkeit) für sich genommen nichts daran, wie das Unternehmen operativ da steht.

Es kann aber bedeuten, dass nun tendenziell weniger institutionelle Investoren die Fresenius-Aktie im Blick haben. Denn wer z.B. nur den EURO STOXX 50 abbilden möchte, der braucht dazu nun die Fresenius-Aktien nicht mehr. Im 2. Quartal 2020 hatte Fresenius den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht steigern können (+2% auf 8,9 Mrd. Euro). Das Periodenergebnis hingegen sank auf Konzernebene um 13% auf 410 Mio. Euro. So soll Fresenius Vamed durch „weniger Behandlungen im Post-Akut-Geschäft“ – Stichwort Beeinflussung durch Covid-19 – betroffen gewesen sein. Auch „Verschiebungen im Projektgeschäft“ hätten zum Ergebnis beigetragen. Die Zahlen sind gewiss keine Katastrophe gewesen, haben auch nicht gerade zu Begeisterungsstürmen an der Börse geführt.

