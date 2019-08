Frequentis AG: Mit „Sicherheit“ nicht pro-zyklisch

Weitere Suchergebnisse zu "Frequentis":

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.

im ersten Halbjahr erzielte die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) ein 7%iges Umsatzwachstum auf € 132,4 Mio., das von beiden Segmenten getragen wurde. EBIT und EPS zeigten sich verbessert, waren aber auf Grund der typischen Saisonalität bei den Projektabnahmen (Schwerpunkt H2 bzw. Q4) im ersten Halbjahr noch negativ. Der 10%ige Rückgang im Auftragseingang ist durch einen Basiseffekt (zwei mehrjährige Großaufträge in der Vorperiode, darunter OneSKY Australia) nur bedingt aussagekräftig. Durch die starke Exponiertheit gegenüber dem öffentlichen Sektor ist Frequentis nicht konjunktursensitiv. Der Ausblick, der u.a. eine Steigerung des Auftragseingangs im Gesamtjahr vorsieht, unterstreicht dies und stützt sich auch auf nach dem Stichtag erteilte größere Beauftragungen (u.a. US Navy). Mit einem EV/Umsatz von 0,5 bzw. KGV von 16,9 ist Frequentis, als nicht-zyklisches Technologieunternehmen, in unseren Augen günstig bewertet.

Den fairen Wert - ermittelt aus DCF- und Peer-Bewertung - sehen wir bei € 25,78 pro Aktie. Unser Bewertungsergebnis lautet weiterhin „Kaufen“.

Frequentis AG: BankM Kurzanalyse vom 30. August 2019

BankM Research