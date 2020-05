Frequentis AG: HV stimmt Dividendenvorschlag zu, neuer Auftrag der spanischen Flugsicherung akquiriert

Weitere Suchergebnisse zu "Frequentis":

Sehr geehrte Damen und Herren,





die ordentliche Hauptversammlung der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) am 14. Mai – dem einjährigen Börsenjubiläum – stand im Zeichen der Corona-Krise und wurde daher in virtueller Form abgehalten. Die Vorschläge der Verwaltung wurden ausnahmslos mit großer Mehrheit angenommen. Frequentis hält (unter Vorbehalt gesetzlicher Auflagen) an der Ausschüttung einer Dividende (i.H.v. € 0,15 pro Aktie) fest – diese soll am 27. November 2020 gezahlt werden. Operativ hat die Krise nur geringe Auswirkungen auf Frequentis, deren Kunden vorwiegend aus dem öffentlichen Sektor kommen. So zeigt die jüngste Beauftragung aus Spanien, dass das Geschäft mit sicherheitskritischer Infrastruktur den üblichen konjunkturellen Ausschlägen nicht unterliegt. Dies spiegelt sich auch in den Multiples der ähnlich positionierten Peer-Unternehmen wider. Vor diesem Hintergrund scheint uns Frequentis mit einem EV/EBIT2020 von 15,2 noch attraktiv gepreist (Peer Group Median: 20,1).

Unsere Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 25,00; somit bestätigen wir unsere Einschätzung mit dem Urteil „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

Frequentis AG: BankM Kurzanalyse vom 18. Mai 2020

BankM Research







MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Emittenten erstellt. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.