Frequentis AG: COVID-19 wirft Schatten auf 2020, Frequentis komfortabler positioniert als andere Unternehmen

die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat 2019, bezogen auf Jahresüberschuss und EPS, im Rahmen unserer Erwartungen abgeschlossen. Wir hatten beim Umsatz (+6,3%) einen etwas stärkeren Anstieg (+8%) erwartet, wohingegen wir positiv vom Auftragseingang (+9%) und dem Übertreffen unserer EBIT-Margenerwartung [5,2%(e) vs. 5,7%(a)] überrascht wurden – was EBIT-seitig den Umsatzeffekt überkompensierte. Für die Herausforderungen in 2020 sehen wir Frequentis besser gerüstet als die meisten anderen Unternehmen: Einerseits hilft die Klassifizierung als infrastrukturkritisches Unternehmen, andererseits lässt der Kundenkreis (>90% Behörden) Projektstornierungen deutlich unwahrscheinlicher erscheinen, als im privaten Sektor, der teilweise bereits Kostensenkungsprogramme eingeleitet hat. Staatliche Stellen sind dagegen derzeit bestrebt einer drohenden (längerfristigen) Rezession mit Hilfsmaßnahmen und Infrastrukturprogrammen zu begegnen. In unserem Basisszenario gehen wir von einem moderaten Wachstum von 4% in 2020 aus. Bei einem EV/Umsatz von 0,6 (Peer Group: Median 0,9, MW 1,2) erscheint Frequentis derzeit recht günstig.

Unsere Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 25,19; somit bestätigen wir unsere Einschätzung mit dem Urteil „Kaufen“.

Frequentis AG: BankM Basisstudien-Update vom 8. April 2020

