Frequentis AG: Book-to-bill-Ratio bleibt > 1; M&A stellt strategische Weichen

die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorgelegten 2020er Zahlen die Robustheit ihres Geschäftsmodells unterstrichen. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei € 299,4 Mio. (Vj: € 303,6 Mio.), trotz pandemiebedingter Projektverzögerungen, die wir etwas unterschätzt hatten. Das deutliche Übertreffen unserer EBIT-Erwartung beeindruckt - das EBIT stieg in 2020 auf € 26,8 Mio. (2019: € 17,2 Mio.).Dies dürfte aber temporären Effekten (weniger Reisen/Messen aufgrund der Pandemie) geschuldet sein und nicht in 2021 fortschreibbar (EBIT-Marge 21e: 5-7%). Frequentis hat 2020 zwei strategische Zukäufe getätigt und beabsichtigt Teile der L3Harris zu erwerben – das Produkt-/Lösungsportfolio erweitert sich, die Gesellschaft wird zunehmend zum Softwareunternehmen. Der Kapitalmarkt preist diese Entwicklung in unseren Augen noch unzureichend ein (2021er EV/EBIT 15,6; Median Peer Group 18,8); die Frequentis-Aktie ist im Vergleich zu den Peers daher eher günstig.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von € 21,46 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2021 und 2022 im Mittel einen Wert pro Aktie von € 30,41. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Frequentis-Aktie bei € 25,93. Unser Anlageurteil lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

Frequentis AG: BankM Basisstudien-Update vom 14. April 2021

BankM Research