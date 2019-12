Freitag der 13. bei Henkel!

Gleich zwei Meldungen belasten heute die Aktien des Konsumgüterherstellers Henkel. Eine Gewinnwarnung und eine Analystenabstufung. Henkel rechnet im laufenden und im kommenden Jahr mit „Nullwachstum“ sprich Stagnation. Auch die Marge soll zurückgehen und sich am unteren Ende der Prognosespanne einpendeln. Hintergrund ist die unsichere Nachfrage im Bereich Klebstoffe. Goldman Sachs strich daraufhin seine Kaufempfehlung für die Papiere: Nach der zuletzt enttäuschenden Geschäftsentwicklung von Henkel dürfte eine Erholung eine Weile brauchen. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.