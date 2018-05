Freeport-McMoRan-Aktie: JETZT einsteigen! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Analyst Lucas Pipes von B. Riley FBR:

Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Lucas Pipes vom Investmenthaus B. Riley & Co in Bezug auf die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.

Berichten zufolge verkaufe Rio Tinto die Grasberg-Beteiligung in Indonesien für 3,5 Mrd. USD.

Die Analysten von B. Riley & Co sehen die Nachricht als einen attraktiven Bewertungsmarker für Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. an.

Analyst Lucas Pipes hält das Chance/Risiko-Profil der Freeport-McMoRan-Aktie nun für attraktiver. Anleger sollten beim aktuellen Kursniveau einsteigen.

Die Analysten von B. Riley & Co stufen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 17,00 auf 20,00 USD.

Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (23.05.2018/ac/a/n)

