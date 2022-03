Freenet: die Mobilfunk-Aktie zeigt relative Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Abonnenten, Umsatz, Gewinne, Dividende – bei Freenet (FNTN) ist alles im Plus! Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FNTN ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Rückblick: Mit einem Plus von rund 10 Prozent in sechs Monaten hält sich das Mobilfunkunternehmen stabil in einem angeschlagenen Gesamtmarkt. Von dem Absturz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat sich das Wertpapier erholt und formiert gerade eine Seitwärtsbewegung.

Chart vom 15.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 24.15 EUR





Meine Expertenmeinung zu FNTN

Meinung: Freenet konnte in 2021 etwa 175000 Neukunden gewinnen. Die Umsätze entwickelten sich stabil und beim Gewinn wird man wohl die Prognosen der Analysten übertreffen. Die Dividende soll trotz einer Sonderdividende im Vorjahr steigen. Mit dem KGV 2021e von 13.71 sieht das Unternehmen recht günstig bewertet aus.

Mögliches Setup:

Setup: Für unser Long Setup setzten wir Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb der oben genannten Seitwärtsrange. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die Kurslücke vom 21. / 22. Februar könnte allerdings ein Hindernis auf dem Weg nach oben darstellen. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FNTN.

Veröffentlichungsdatum: 15.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von