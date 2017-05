Freenet: Kaufen!!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie (DE000A0Z2ZZ5) konnte bereits in den letzten Tagen vom angekündigten Zusammenschluss zwischen Drillisch und dem Internetkonzern United Internet profitieren. Die Aktie erreichte dabei mit knapp 32,00 Euro ein neues Jahreshoch. Die Übernahme dürfte in Zukunft das Hauptgeschäft des Mobilfunkanbieters deutlich beflügeln. United Internet will mit dem Zusammenschluss eine starke Nummer 4 auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt etablieren.



Wodurch sich der Wettbewerb in diesem umkämpften Marktsegment verringern dürfte. Bei verringertem Wettbewerb könnten sich für die beteiligten Unternehmen die Margen verbessern. Das wiederum würde bei unveränderten oder steigenden Umsätzen die Unternehmensgewinne tendenziell erhöhen. Die Freenet-Aktie gehört daher mit zu den Profiteuren der Übernahme. Wir würden derzeit jeden Rücksetzer als Kaufgelegenheit ansehen. Vor allem, wenn die Aktie noch einmal die Unterstützung bei 30,50 Euro erreichen sollte. Das erste Ziel ist das Allzeithoch bei 33,00 Euro. Gelingt der Ausbruch über dieses Hoch, dann könnte die Aktie zügig weiter bis 35/36,00 Euro steigen.