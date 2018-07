Freenet-Calls mit 100%-Chance bei Kurserholung auf 23,20€

Mit einem Kursrückgang von zeitweise mehr als 5 Prozent belegte die Freenet-Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) nach dem Handelsstart vom 2.7.18 den letzten Platz im TecDAX-Index. Als Grund für den Kurseinbruch wurde die 9-prozentige Beteiligung des Mobilfunkanbieters an der Mediamarkt- und Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy genannt.

Wenn sich der Kurs der in den vergangenen Monaten bereits schwer unter Druck geratenen und nunmehr als unterbewertet angesehenen Freenet-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 23,20 Euro erholen kann (dort notierte die Aktie zuletzt am 22.6.18), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Freenet-Aktie mit Basispreis bei 22 Euro, Bewertungstag 21.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000DD9NQK0, wurde beim Aktienkurs von 21,58 Euro mit 0,09 – 0,10 Euro gehandelt.

Kann die Freenet-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 23,20 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,16 Euro (+60 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,5182 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,5182 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP488J3, wurde beim Aktienkurs von 21,58 Euro mit 0,12 – 0,13 Euro taxiert.

Kann die Freenet-Aktie wieder auf 23,20 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,26 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,319 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Freenet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,319 Euro, BV 1, ISIN: DE000HX0M6M9, wurde beim Aktienkurs von 21,58 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Freenet-Aktie auf 23,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,48 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Freenet-Aktien oder von Hebelprodukten auf Freenet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek