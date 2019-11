Freenet – 7,5 % Dividendenrendite und bullischer Chart – Was will man mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Symbol: FNTN ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Rückblick: Die Freenet AG ist ein deutscher Internetprovider mit Haupsitz in Büdelsdorf. Das 2007 gegründete Unternehmen, welches aus dem Zusamenschluss von der Mobilcom AG und der Telunico Holding AG hervorging erzielte im Jahr 2018 mit ihren circa 4200 Mitarbeiter einen Umsatz von 2,9 Mrd. EUR und einen Überschuss nach Steuern von 223,1 Mio. EUR. Eine Besonderheit der Freenet AG ist mit Sicherheit die Tatsache, dass nahezu der komplett erzielte Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt wird. So bietet das Unternehmen beim derzeitigen Kurs eine jährliche Dividende im Bereich von 7,5 %. Ein Blick auf den Chart verrät uns, dass sich die Aktie seit dem großen Doppeltief im Jänner und August 2019 in einem Tagesaufwärtstrend befindet, der sich sauber über dem EMA 20 nach oben schiebt. Zuletzt konnte sogar der massive Widerstand im Bereich von 21,40 EUR gebrochen werden, aktuell konsolidiert die Aktie auf zeitlicher Basis über diesem!

Chart vom 27.11.2019 Kurs: 21,45 EUR

Meinung: Eine hohe Dividendenrendite, ein Aufwärtstrend im Tageschart und die letzten Widerstände raus genommen. Freenet scheint für einen Longtrade bereit zu sein und könnte bis Weihnachten noch ein schönes Kursplus liefern.

Setup: Interessierte Anleger sollten noch 1-2 Tage zuwarten, bis der EMA 20 auf Tagesbasis aufschließt. Ab dann sehe ich einen potentiellen Einstieg beim Breakout über das Tageshoch vom 12.11. bei 21,65 EUR. Den Stopp Loss könnten Trader unter 21,20 EUR platzieren.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in FNTN

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen